A brit vasutat is becsapta az a közösségi médiában futótűzként elterjedt felvétel, amelyen egy földrengés miatt súlyosan megrongálódott híd látható. Földrengés valóban volt szerda este Észak-Nyugat-Angliában, Lancashire-ben és a Lake District déli részén, ám, mint később kiderült, a hídnak semmi baja - számolt be a BBC.

A Network Rail közölte, hogy éjjel 00:30-kor értesült a lancasteri Carlisle-hídon keletkezett jelentős károkat ábrázoló képről. Ezért azonnali hatállyal leállították a vasúti közlekedést addig, amíg el nem végzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.

A BBC egyik újságírójának azonban gyanús lett a felvétel és kiderítette, hogy a képet mesterséges intelligencia segítségével manipulálták. A vasúttársaság végül hajnalban újraindította a járatokat.

Addigra viszont már 32 személy- és teherszállító esett ki a közlekedésből. Egyes vonatok egészen Skóciáig késtek.

A Network Rail arra kérte az embereket, hogy „gondoljanak a lehetséges súlyos következményekre”, mielőtt álhíreket készítenének vagy osztanának meg.

„Az ehhez hasonló álhírek és videók készítése és megosztása által okozott fennakadások teljesen szükségtelen késést okoznak az utasoknak, aminek az adófizetők látják kárát” – mondta a társaság szóvivője. Hozzátette: „Lehet, hogy ez játéknak tűnik, de bárki, aki ezen gondolkodik, fontolja meg, hogy ez milyen hatással lesz más emberekre.”

Mindenesetre, mint hangsúlyozta, a társaságnak az utasok és a személyzet biztonsága az elsődleges prioritása, ezért minden biztonsági aggályt komolyan vesznek.

A brit közlekedési rendőrség azt nyilatkozta, hogy értesültek a helyzetről, de nem indítottak nyomozást az ügyben.