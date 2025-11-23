Nem jelent automatikus védelmet az átverésekkel szemben, ha a boltokból már ismert márkákat kínáló, online felületeken adjuk le a rendelést, vagy olyan ajánlatokat választunk, amelyek

megtévesztően hasonlítanak a neves kereskedők reklámjaira,

csak olcsóbbak – hívják fel a figyelmet a hatóságok a november végi Black Friday- és Cyber Monday napok, illetve az ünnepi ajándékvadászat előtt.

Idén is elárasztják az internetet – gyakran a közösségi oldalakat – az olyan akciós ajánlatok, amelyek inkább kihasználják a vásárlók árérzékenységét, miközben az elvárt minőség helyett silány áru küldésével, vagy egyszerű lehúzással

sok bosszúságot és anyagi veszteséget okoznak.

Hiába az akció, nem lehet nyomasztani a vevőt

Óvakodjunk a rendkívül olcsó ajánlatoktól, mivel gyakori, hogy a csalók hamis ígéretekkel csábítanak olyan weboldalakon, amelyek ismert online kiskereskedőkre hivatkoznak, mint például az Amazon vagy a Zalando – figyelmeztet Németországban az Alsó-Szászországi Állami Bűnügyi Rendőrség.

Ilyen esetekben nem meglepő, ha végül ócska, hamisított terméket küldenek vagy semmit – a kifizetett vételárat viszont nem térítik vissza, a visszaküldés pedig nem lehetséges, vagy időigényes, költséges folyamat lesz.

Az egyik legjellemzőbb módszer, hogy a szemfényvesztők nem hagynak sok időt a vásárlás átgondolására, hanem

a gyors döntés érdekében nyomást gyakorolnak.

Például olyan üzenetekkel, miszerint a kivételes kedvezmény csak rövid ideig elérhető, a készlet korlátozott, vagy csak akkor garantált az időben történő szállítás, ha most azonnal rendelünk.

Főleg nagyobb összeg kiadása előtt telefonon is érdeklődjünk, ha pedig nincs feltüntetve vevőszolgálati elérhetőség, ne bízzunk az ajánlatban – tanácsolják.

A Black Friday-ajánlatok egy része csak átverés, nem nyújt valódi előnyt a vásárlónak Kép: AFP , Samuel Corum

A helytelen szövegezés is árulkodó

A rendőrség szerint az internetes vásárlóknak először a böngésző címsorára érdemes figyelniük.

Ha az URL magánszemélyre vagy olyan iparágra utal, amely nem felel meg a kínált terméknek, akkor az gyanúra adhat okot, ahogy a szokatlanul végződő webcím is. Nem túl bizalomgerjesztő az sem, ha a weboldal, az akciós ajánlat vagy a termékleírás szövege zavaros, magyartalan, nyelvtani hibákkal teli.

Érdemes átnézni a kiskereskedő jogi nyilatkozatát, szerződési feltételeit is.

A megbízható eladók megadják a cégjegyzékszámukat, kamarai azonosítójukat, adószámukat – ezek alapján az állami nyilvántartásokban ellenőrizhető, hogy megbízható kereskedővel van-e dolgunk.

Egy árus hitelességét úgy is felmérhetjük, ha a megrendelés előtt elnézünk az árösszehasonlító oldalakra, illetve az olyan fórumokra, ahol valódi vásárlók véleményezik a céget és a terméket, a vásárlás, kiszállítás tapasztalatait.

Ne dőljünk be a közösségi oldalak hirdetései alatt olvasható hozzászólásoknak se, mert azok gyakran valódinak tűnnek, ám csak az eladó által közölt, „kamu” képek, vélemények.

Örökre elűzhetik a vásárlót A félrevezető reklámok, a rejtett költségek és az álüzletek digitális akadálypályává változtatják az online vásárlást. Bár a nemzeti hatóságok igyekeznek, a gátlástalanság elterjedésével az európai fogyasztók nagyobb védelmet igényelnek az interneten – állapítja meg a Német Fogyasztóvédelmi Szervezetek Szövetsége. Új tanulmányuk rámutat : a vásárlók legtöbbje főként a manipulatív hirdetésekkel és a szerződéses csapdákkal szemben érzi magát kiszolgáltatva, míg a személyes adataikkal való visszaélések miatt is aggódnak. A tisztességes online kereskedők úgy tudják a bizalmat erősíteni, ha nagyobb hangsúlyt fektetnek a megbízható szállítási körülményekre, a támogató ügyfélszolgálatra és a megfelelő termékminőségre, ezek híján ugyanis örökre elűzhetik a vásárlót, akkor is, ha egyébként fel sem merül az átverés lehetősége.

Zsebre mennek a korlátozott fizetéssel

A hatóságok azt a kockázatot is hangsúlyozzák, ami az adatlopásoknál jellemző.

Személyes adatokat, nevet, lakcímet, e-mail címet, pláne az érzékeny fizetési információkat tovább értékesíthetik és újabb csalások, telefonos zaklatások céljából is felhasználhatják, ezért előbb győződjünk meg arról, hogy megbízható vállalkozással van dolgunk – szól az örök érvényű intelem.

Azt is tudni kell, hogy a megbízható boltok biztonságos fizetési módokat kínálnak.

Kezeljük fenntartással, ha az árut csak előre fizetéssel, hitelkártyával vagy a PayPal „Friends and Family” fizetési opciójával lehet megszerezni, mivel ezekben az esetekben rendkívül nehéz vagy akár lehetetlen lehet a pénz visszaszerzése.

Előfordul, hogy az átverők kezdetben az összes elterjedt fizetési módot megjelenítik, de a kosár összesítésekor a biztonságos megoldások már nem jelennek meg.

Ha pedig valamilyen piactéri platformon, közismert gyűjtőoldalon keresztül vásárolnánk, ne hagyjuk magunkat nyomás alá helyezni a platformon kívüli fizetésre.