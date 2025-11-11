Az idén ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonyi ajándékra, mint tavaly, átlagosan 75 ezer forintot a Yettel országos reprezentatív kutatása szerint – áll a szolgáltató keddi közleményében.

Eszerint

a válaszadók fele már elkezdte vagy novemberben tervezi az ajándékvásárlást, harmaduk pedig december első felére időzíti.

Az ajándékokra szánt büdzsét illetően a kutatás szerint megtört az elmúlt öt évet jellemző növekedés, a válaszadók átlagosan 75 ezer forintot terveznek költeni családjuk ajándékaira, és ez az összeg reálértéken elmarad a tavalyi 77 ezer forinttól – közölte a Yettel. Csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a családok 45 százaléka 50 ezer forint alatti kiadást tervez, és mindössze tízből két válaszadó lépi át a 100 ezer forintos összeget.

Csökkent a megajándékozni tervezett személyek átlagos száma is, a tavalyi 5,8-ről 5,4-re. A válaszok alapján a 30 év alattiak és a nők több személyt ajándékoznak meg, mint az idősebbek vagy a férfiak. A válaszadók leggyakrabban a párjukat vagy házastársukat lepik meg (59 százalék), ezt követik a gyerekek (55 százalék) és a szülők (48 százalék). A tavalyi eredményekhez képest az idén kevesebben adnak ajándékot a távolabbi rokonoknak, viszont az ünneplők ötöde a barátait is tervezi meglepni – írta a Yettel.

A legnépszerűbb termékkategóriák nem változtak az előző évekhez képest: a legtöbben továbbra is ruházattal (46 százalék), játékokkal (39 százalék) és elektronikai cikkekkel (34 százalék) lepik meg a szeretteiket.

Jelezték, a kutatás 1000 fő megkérdezésével zajlott 2025. október és 2025. október 27. között, a minta reprezentatív a 18-69 éves magyar lakosságra nem, életkor, régió és településtípus szerint.