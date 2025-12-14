Különösen a fővárosban jelentős szállítási késéseket, kézbesítési problémákat tapasztalnak a vásárlók, akik arra panaszkodnak, hogy a csomagok nyomkövetése is megbízhatatlan és sokan az ügyfélszolgálatot sem érik el – adta hírül a Telex.

Már ősz óta sokasodnak a panaszos esetek

Rendszerszintű gondokra gyanakodnak a portálnál, ahol olvasói jelzések alapján többeknek nem érkezett meg a várt időpontban a DPD szállítmánya, aminek átütemezése után sem jött könnyen a megoldás, sőt, van, akinek a cég raktáráig kellett elutaznia a rendeléséért. A tapasztalatok szerint ráadásul információt is csak nehezen vagy egyáltalán nem kaptak az érintettek.

Mint írják,

a fennakadásokat nemcsak a mostani ajándékvásárlós időszakban tapasztalják, hanem már ősz óta.

A csomagjaikra várakozók már egy Facebook-csoportot is létrehoztak „DPD Hungary károsultak” névvel.

Karácsonyig megérkeznek az időben rendelt csomagok

A lap megkérdezte a céget is, amelynek kereskedelmi- és marketing igazgatója megerősítette, hogy vannak bizonyos csúszások, leginkább azokban a budapesti kerületekben, ahol „extrém módon” megnőtt a csomagforgalom.

Idén a korábbi évek forgalmát jelentősen meghaladja a rendelések száma a novemberi Black Friday óta, és egyre többen kérik csomagautomatába a kézbesítést – jelezte Varga László.

A csúszások miatt napi több ezer telefonhívás és email érkezik a vállalathoz, emiatt leterheltek az ügyfélszolgálatok, de az igazgató kiemelte, hogy

Budapesten azok a csomagok megérkeznek karácsonyig, amit december 15. előtt rendeltek meg, vidéken pedig még a 19. előtt rendelteket is ki tudják szállítani.