A közelgő 2025-ös Black Friday-időszak előtt a szakértők a tudatos vásárlás fontosságára figyelmeztetnek.

A Cube-Élmény Kft. közlése szerint a vásárlók egyre inkább tervezetten közelítenek az akciókhoz, és ehhez keresnek modern pénzügyi megoldásokat. Bár a magyar piacon még mindig az utánvétes fizetés (60,4 százalék) a leggyakoribb, terjednek az ezt kiegészítő új formák.

A tudatos tervezés eszköze lehet a „Buy Now, Pay Later” (BNPL) típusú kamatmentes részletfizetés. Bruzsa Géza, az InstaCash és a Milpay vezérigazgatója szerint

Magyarországon a BNPL-t nem a rászorulók, hanem egy tehetősebb, tudatos réteg használja kényelmi szolgáltatásként, a likviditás menedzselésére.

Egyébként már 2024-ben is hódított az újféle megoldás: mintegy egymilliárd forint összértékben, több mint 20 ezer vásárló fizetett az úgynevezett BNPL szolgáltatás igénybevételével.