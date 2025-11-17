A magas működési költségek, bérleti díjak, az olcsóbban alkalmazható idénymunkások hiánya, valamint a csökkenő kínálat is problémákat okoz a karácsonyfaiparnak tőlünk nyugatabbra: habár a szimbolikus ünnepi díszre töretlen az igény, a német kiskereskedők szerint

a legnépszerűbb fenyőfajták biztos, hogy a tavalyinál többe kerülnek a 2025-ös szezonban.

A magyar piac is már készülődik, bár egyelőre csak becslések vannak a méterenkénti árakra.

A termelők plusz kiadásai, a drágább műtrágya, a szállítás, továbbá az elmúlt évek időjárási körülményei viszont várhatóan felhúzzák a tarifát itthon is –

aki pompás élőfával díszítené az otthonát, tízezres kiadással számolhat.

Nem olcsó mulatság egy méretes karácsonyfa

Az egyik legtöbbet vásárolt fajta Európában a Nordmann fenyő, ami idén méterenként 23 és 30 euró (8800-11500 forint) között mozoghat a német kereskedőknél.

Noha Észak-Németország hagyományosan az egyik legfontosabb termesztőhely, a térségben egy 1,8-2 méter magas Nordmann fa átlagosan 46-60 euróba (~18-23 ezer forintba) kerül, függően a minőségtől, a helyszíntől, a vásárlás időpontjától.

Egy Nordmann fenyő gyakran tíz-tizenkét év alatt éri el a piacképes méretet, ami különösen sebezhetővé teszi a termelőket a költségek növekedésével szemben – állapítja meg a Berliner Zeitung.

A kék lucfenyők és a norvég lucfenyők is népszerű karácsonyi termékek.

Előbbiért várhatóan 15 és 19 eurót (5700-7300 forintot) kérnek el méterenként, míg a norvég luc ára 12 és 16 euró (4600-6100 forint) között mozoghat.

Az elmúlt években a németeknél is megfigyelték, hogy a szűkösebb ünnepi költségvetés miatt megugrott a kereslet a kisebb vagy cserepes fák iránt, amelyek ára körülbelül 30 eurótól (~11-12 ezer forinttól) kezdődik.

Már vannak becslések a magyar piac áraira is.

Eszerint például a Nordmann métere idén 6-8 ezer forint lehet, az ezüstfenyőé 5-6 ezer, míg a luc méteréért várhatóan 4000 forint körül kell fizetni a november végén nyíló karácsonyfavásárokban.

Vadásszák az idénymunkásokat, külföldről is

Idén egy másik probléma is megnehezíti a németországi értékesítést.

A szövetségi kormány nemrég új szabályt fogadott el az idénymunkások rövid távú foglalkoztatására: a korábbi 70 napról évente 90-re emelték azt az időszakot, amíg társadalombiztosítási járulék nélkül,

olcsóbban lehet foglalkoztatni a szezonális munkavállalókat.

A betakarítókra, árusokra, fuvarosokra az év végén nagy szükség van a vásárokban és a fatelepeken, csakhogy, a legtöbb helyen már kimerítették a gyümölcs- és zöldségtermesztési időszakban a járulékmentességet.

Ezért rengeteg hirdetés kering az interneten és a munkaerőközvetítőknél – a német vállalkozók

nagy erőkkel toborozzák az alkalmi munkásokat, külföldről is.

Az idénymunkások éves átlagkeresete Németországban körülbelül 28 ezer euró (10,7 millió forint) ebben az évben – képzettségtől függően a kezdők 24 ezer eurót (9,2 millió forintot), a tapasztaltabbak 33 ezret (12,6 milliót) kereshetnek.

Ez a téli időszakban

havonta 2000-2400 euró (~770 ezer-920 ezer forint) körüli fizetést jelenthet,

ami mellé általában szállást, ellátást is kínálnak.