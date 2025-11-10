Miközben az árusok akár egymillió forintot is fizethetnek egy standért, a vásárok kormányközeli szervezője százmilliós kedvezményt kaphatott a fideszes vezetésű V. kerülettől. A Bazilika előtti és a Vörösmarty téri vásárok rendezője, az AVB Rendezvényszervező Kft. idén is jóval piaci ár alatt használhatja a közterületet, miközben bevétele néhány év alatt az ötszörösére nőtt – írja az Index a Népszava cikke nyomán.

A Népszava szerint a két vásár szervezője az elmúlt években rendre kedvezményesen használhatta a közterületet: 2022-ben 90, 2023-ban pedig 80 százalékos díjcsökkentést kapott, minden bizonnyal idén is hasonló mértékű engedményről lehet szó, ami

több mint 200 millió forintnyi közterület-használati díj elengedését jelentheti.

Az AVB így mindössze 39,5 millió forintot fizet a belvárosi helyszínekért, miközben bevétele az elmúlt négy évben 273 millióról 1,33 milliárd forintra emelkedett.

A Népszava szerint az a kedvezményért a cég több vállalást is tett. A kerület cégétől emelt szintű takarítást rendeltek meg, ideiglenes gyalogátkelőhelyet alakítanak ki, a Vörösmarty-szobor pedig téli takarást kap. Emellett ingyenes kisvasút, koncertek és kulturális programok is várják majd a látogatókat.

A Bazilikánál idén is lesz fényfestés, felállítanak betlehemet és karácsonyfát, és

minden nap kínálnak fix menüt 1600 forintos áron.

Az AVB nem válaszolt arra kérdésre, hogy mennyi egy stand bérleti díja, annyit azonban tudni lehet, hogy már két éve is 1 millió forintról szóltak a hírek.