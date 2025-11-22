A zsarolóvírus-támadások nemcsak technikai fennakadásokkal vagy átmeneti anyagi veszteségekkel járhatnak, egy vállalkozás bukását is jelenthetik: az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a sikeres védekezés kulcsa az, hogy egy cég üzleti stratégiája képes-e megelőzni a bajt, illetve felkészült-e a helyreállításra.
A közlemény szerint a támadások nagy károkat okoznak: az IBM legfrissebb jelentése alapján egyetlen ilyen támadás utáni helyreállítás átlagosan közel 5 millió dollárba kerül. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a zsarolóvírusok gyakran ellátási láncot érintő támadás formájában érkeznek.
Emlékeztettek: 2025. augusztus végén a Jaguar Land Rover-t érte súlyos kibertámadás, ahol a brit autógyár 6 hetes kényszerleállásra kényszerült, a becsült kár 1,9 milliárd font veszteség.
Az ESET szerint, bár a zsarolóvírusokkal ma már minden iparágban támadnak a bűnözők, a legnagyobb veszélyt a kis- és közepes vállalkozásokra jelentik, amit az is mutat, hogy ezek a cégek szenvedik el a legtöbb kárt: a Verizon Data Breach Investigations Report tavalyi elemzése szerint, míg a zsarolóvírusok
- a nagyvállalatoknál az adatszivárgások 39 százalékát okozzák,
- addig a kis- és középvállalkozásoknál ez az arány 88 százalék.
Közölték azt is, hogy az összes kár harmada zsarolóvírushoz vagy más zsarolási módszerhez kötődik.
Csizmazia-Darab István, a Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője szerint az úgynevezett kiberreziliencia már nemcsak informatikai kérdés, hanem üzleti túlélési stratégia.
Hozzátette, a kkv-k működése, a nagyvállalatokhoz hasonlóan, nagymértékben függ az adataiktól és informatikai infrastruktúrájuktól, de míg a nagyvállalatok nagyobb valószínűséggel rendelkeznek az adatvédelmi kockázatok megelőzésére és hatástalanítására szolgáló eszközökkel, addig a kkv-k – sok esetben megfelelő védelem híján – , jóval kiszolgáltatottabbak a támadásoknak.
Ezért a végleges adatvesztés és a teljes üzleti leállás veszélye gyakran erőteljes motivációt jelent a váltságdíj kifizetésére, még akkor is, ha nincs garancia arra, hogy a vállalkozás valóban visszakapja adatait.
Hozzátette, fontos, hogy a szervezeteknek legyen vészforgatókönyve, ami világosan rögzíti, ki mit tesz egy kibertámadás esetén, technikai, kommunikációs és jogi szempontból is.
