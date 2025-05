A főispán Karácsony Gergely csütörtöki, rendkívüli sajtótájékoztatójára reagálva azt írta, már akkor megsemmisült a főváros költségvetése, amikor a Fővárosi Közgyűlés elfogadta azt.

Hozzátette azt is, hogy már a rákosrendezői telekvásárlásról szóló fővárosi döntés előtt is jelezte, hogy megfontolandó az ügy, mert ez olyan nagy vállalás, ami a város pénzügyi helyzetét és működését veszélyeztetheti.

Leszögezte továbbá, hogy a Magyar Államkincstár inkasszója jogszerű volt, mivel a bíróság nem mondta az ellenkezőjét. Szerinte a Kúria mostani döntése egyértelmű és világos: a főváros költségvetése törvényellenes.

Mint az Economx beszámolt róla korábban, Karácsony Gergely csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt a budapesti büdzsé kapcsán, hogy a Magyar Államkincstár 10,2 milliárd forintot inkasszált a főváros folyószámlájáról.

Szerinte bár nem kizárt, hogy mulasztás történt, azonban ezt nem tartja valószínűleg. A főpolgármester szerint ez az inkasszózás törvénytelenül történt meg, mivel az önkormányzat azonnali jogvédelmet kért, amelyet keddi napon be is nyújtott a főváros. Az Államkincstár szerdán nem is vonta le a 10,2 milliárdos összeget a főváros számlájáról, holott a főpolgármester szerint ennek akkor lett volna a határideje. Az inkasszózás végül csütörtökön délelőtt történt meg.

Ideiglenes intézkedés a visszaállításra

Miután az azonnali jogvédelem benyújtása valóban azonnali jogvédelmet jelent, ezért Karácsony Gergely szerint törvénytelenül jártak el, ennek kapcsán pedig levelet is írt az Államkincstárhoz. Ha nem utalja vissza az Államkincstár a pénzt, akkor a főpolgármester szerint hivatali visszaélés történik, és a főpolgármester ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.

Azonnali intézkedéseket terveznek, vagyis ideiglenes intézkedést kérnek a bíróságtól, hogy a Bíróság utaltassa vissza az Államkincstárral a 10,2 milliárd forintot.