Tarthatatlan Üllői úti állapotok

Vitézy Dávid javaslatára megváltozik a három évvel ezelőtt kialakított forgalmi rend az Üllői úton. A képviselő a Telex tudósítása szerint korábban azt nyilatkozta, hogy a helyzet tarthatatlanná vált az Üllői úton, mivel állandóvá váltak a torlódások, és gyakran 15-20 percet vesztegelnek a buszok, ami miatt a reptéri 100E expressz busz is megbízhatatlanná vált csúcsidőben.

Ezt megelőzendő, több javaslatot is tett annak érdekében, hogy ne romoljon a közösségi közlekedési szolgáltatásának minősége. Így a továbbiakban ahol van, ott megtartják mindkét irányban a kétirányú, elválasztott kerékpársávokat, azonban kisebb helyigény mellett. A sávokat elválasztó zöld karókat lecserélik, és legalább egy irányban biztos buszelőnyt biztosítanak a torlódó szakaszokon. Emellett azt is megvizsgálják, hogy a torlódó szakaszon van-e szükség parkolóhelyekre.

Felújítanák a Petőfi hidat, kérdés, miből

A Fidesz képviselői egy olyan javaslatot nyújtottak be, amelyben egyebeket mellett a Petőfi híd állapotáról kérnek beszámolót, valamint arról, hogyan ütemezhető a felújítás tervezése. Beszámolót szeretnének arról is, hogyan is tudná a felújítás előkészítését a város finanszírozni.

Ezt kiegészítette Vitézy Dávid azzal, hogy ha esetleg nem lenne pénz a teljes körű felújításra a következő években, úgy első körben legalább a híd hosszú távú fenntartásához szükséges elemek életkorát hosszabbítsák meg. Az igencsak rossz állapotban lévő hídnak így első körben is lehetne 10-15 évet nyerni.

Tüttő Kata nem lett főpolgármester-helyettes

Az már rögtön a közgyűlés legelején eldőlt: nem szavazták meg a korábbi szocialista politikus Tüttő Katát főpolgármester-helyettesnek. Karácsony Gergely erre úgy reagált, hogy teljesítette a törvényben előírt kötelességét, és tett egy kísérletet, „hogy az egók harca helyett a józan belátás legyen úrrá a közgyűlési többségen.”

A bíróság korábban a Fővárosi Kormányhivatalnak adott igazat abban, hogy a Közgyűlésnek a tagjai közül meg kell választania valakit főpolgármester-helyettesnek. Erre mostanra két hete maradt a képviselőknek, ellenkező esetben a bíróság felhatalmazhatja Sára Botond főispánt arra, hogy ő nevezzen ki valakit a posztra. Főpolgármester-helyettes nélkül ugyanis a Fővárosi Közgyűlés törvénytelenül működik.