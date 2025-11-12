A Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette a Törvényszék korábbi döntését: a Fővárosi Önkormányzat jelenleg jogszerűtlenül működik, mivel a Közgyűlés több mint egy éve nem tett eleget törvényi kötelezettségének, és nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest.

A másodfokú bíróság ítélete értelmében a főpolgármesternek, annak átvételét követő 30 napon belül javaslatot kell tennie, a Fővárosi Közgyűlésnek pedig meg kell választania a főpolgármester-helyettest a Közgyűlés tagjai közül.

Sára Botond Budapest főispánja a Facebookon megerősítette, hogy szerinte, „amikor Karácsony Gergely megtámadta a korábbi ítéletet, akkor is mondtuk, hogy ez csak időhúzás".

„A főpolgármester-helyettesre és a törvényes működésre most mindenkor nagyobb szüksége van a fővárosnak, hiszen a kialakult anyagi helyzetben, amiben a főváros van, napi döntéseket kell hozni, napi szinten kell menedzselni a várost" – hangsúlyozta Sára Botond. Azt mondta, a főváros érdeke, hogy biztonságosan és kiszámíthatóan, valamint törvényesen működjön.

A főispán kijelentette: bízik abban, hogy „megtisztelik annyival a budapestieket, hogy betartják az ítélőtábla ítéletét, és 30 napon belül lesz főpolgármester-helyettes".

Karácsony Gergely főpolgármestert tavaly választották újra, de a közgyűlésnek az alakuló ülés óta nem sikerült megállapodni a helyettes vagy helyettesek nevében. Ezért fordult a kormányhivatal bírósághoz, mert szerinte a főváros úgynevezett mulasztásos jogsértésbe csúszott.

A jogi huzavona végén akár a Kormányhivatal jelölhet főpolgármester-helyettest.