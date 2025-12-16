Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közleménye szerint karbantartási munkák miatt az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkját a feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítmény szintig leterhelik – írja az MTI.
A karbantartási tevékenység végrehajtása során a blokk biztonsága nem kerül veszélybe, a munkálatoknak nincs a környezetre gyakorolt hatása.
Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát, és a 100 MW-ot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad - olvasható a honlapon.
