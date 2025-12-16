Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) novemberi közös statisztikája, amely szerint a hazai használtautó-piacon több kulcsterületen is lassuló, de egyre határozottabb szerkezeti átrendeződés figyelhető meg. Miközben az árkategóriák aránya hónapról hónapra stabilizálódik, az elektromos és hibrid hajtású modellek kínálata továbbra is jóval az átlag felett bővül, és a márkák, illetve modellek rangsorában is több figyelemre méltó elmozdulás történt.

Megállt a drágulás üteme, az árkategóriák aránya stabilizálódott

Novemberben a használtautó-kínálat ár szerinti megoszlása már csak minimális eltérést mutatott az előző hónaphoz képest, ami arra utal, hogy az elmúlt időszak gyors átrendeződése után a piac egy kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett. A 2,5 millió forint alatti autók aránya 37,7% volt, miközben a 2,5–5 millió és az 5–10 millió forintos kategória együttesen már a kínálat több mint felét adta, a 10 millió forint feletti árú autók aránya 12,2% volt.

Éves alapon ugyanakkor továbbra is egyértelmű a trend: az olcsó szegmens visszaszorul, a középkategóriás autók súlya nő. Az átlagár 5,5 millió forinton stabilizálódott, ami arra utal, hogy novemberben már nem az árak emelkedése, hanem a kínálat összetételének változása határozta meg a piacot.

Kép: hasznaltauto.hu

A novemberi kínálat közel felét, 55 560 darab hirdetéssel a benzinmeghajtású autók adták, míg a dízelek 46 610 darabbal a hirdetések 41,2 százalékát tették ki. A hibrid hajtású személygépkocsik 5150, az elektromos modellek pedig 5660 hirdetéssel szerepeltek a Használtautó.hu kínálatában.

Éves összehasonlításban az alternatív hajtású járművek növekedése továbbra is kiemelkedő: az elektromos autók száma 30,1 százalékkal, a hibrideké 16,8 százalékkal bővült. Ezzel szemben a benzin- és dízelmeghajtású modellek darabszáma csak minimálisan változott. Összességében a novemberi kínálat 3850 darabbal volt nagyobb, mint egy évvel korábban, ami elsősorban az újabb, korszerűbb hajtású autók piacra kerülésének köszönhető.

A futásteljesítménybeli különbségek tovább nőttek a hajtástípusok között

A benzines autók átlagosan 154 ezer, a dízelmeghajtású modellek 220 ezer kilométert futottak, ami azt jelenti, hogy a dízelek átlagosan 42,9 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. Az átlagéletkor tekintetében a benzines autók 13,7, a dízelek 12,3 évesek voltak. A dízeles személygépjárművek átlagéletkorában egy év alatt 1,7 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén 0,7 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.

A statisztika alapján egy benzines autó minden egyes évvel 7 százalékot veszít az értékéből, míg a dízelesek esetében a csökkenés 7,9 százalékos. Az elektromos személygépjárműveknél 7,8 százalék, a hibrideknél 6,3 százalék, míg az egyéb meghajtásúak esetén 6,5 százalék az évenkénti átlagos árcsökkenés.

Minden megtett ezer kilométer 0,2 százalékkal csökkenti a gépjárművek árát. Míg a hengerűrtatalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,5 százalékkal növeli az autó értékét, addig a teljesítmény 10 kilowattos növekedése 3,7 százalékkal. A normál állapotú gépjárművekhez képest a kitűnő állapotúak átlagosan 20,9 százalékkal drágábbak, a megkíméltek 10,7 százalékkal, a sérülésmentesek 18,5 százalékkal, az újszerűek pedig 22,2 százalékkal kerülnek többe. A sérült, hibás autók ára átlagosan 59,7 százalékkal alacsonyabb ugyanezen a viszonyítási alapon.

Árban összeértek a hibridek és az elektromos autók

November egyik legérdekesebb fejleménye, hogy a használtautó-piacon gyakorlatilag eltűnt az árkülönbség a hibrid és az elektromos hajtású autók között. Mindkét kategória átlagára 11,5 millió forint körül alakult, miközben éves szinten mindkét hajtástípusnál érdemi árcsökkenés volt megfigyelhető.

A hibrid autók esetén ez 4,7 százalékos, míg az elektromosok esetében 8,5 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt.

A vizsgált időszakban a benzines és a dízeles személygépjárművek ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A megfigyelt hónapokban a dízelüzemű autók átlagosan 5,5 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

A Használtautó.hu-n 2025 novemberében meghirdetett 10 legnépszerűbb modell közül az Audi A6 átlagára volt a legmagasabb - 6,96 millió forint, a Suzuki Swifté pedig a legalacsonyabb - 1,75 millió forint. Életkor szerint átlagosan a Kia Ceed bizonyult a legfiatalabbnak 8,9 évvel, míg a Suzuki Swift volt a legidősebb, csaknem 16,8 év átlagéletkorral.

A kínálati átlagárak emelkedtek a 10 legnépszerűbb modell esetében, a Suzuki Swift drágult a legnagyobb mértékben, 21,5 százalékkal, egy év alatt. Az életkort elemezve minden modell esetén mérséklődés következett be, a legnagyobb visszaesést a Škoda Octavia produkálta, 11,9 százalékkal.

A Használtautó.hu és a KSH együttműködésében minden hónapban megjelenő statisztika célja, hogy átláthatóvá tegye a hazai használtautó-piac szerkezetét, és pontos képet adjon a keresleti-kínálati trendek alakulásáról. A mostani adatok alapján a piac egyértelműen fiatalodik, egyre több alternatív hajtású modell jelenik meg, és a vevők számára egyre nagyobb arányban érhetők el jobb állapotú, kedvezőbb futásteljesítményű autók.