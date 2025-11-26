Erkölcsi győztes van, főpolgármester-helyettes továbbra sincs – közölte Karácsony Gergely főpolgármester, miután a Fővárosi Közgyűlés nem szavazta meg Tüttő Katát a posztra.

A 33 tagú közgyűlésből mindössze 20-an szavaztak, ebből 19 volt érvényes. 8-an támogatták Tüttő megválasztását, 11-en viszont nem.

A főpolgármester a posztjában azt írta, hogy teljesítette a törvényben előírt kötelességét, és tett egy kísérletet, „hogy az egók harca helyett a józan belátás legyen úrrá a közgyűlési többségen. De újra csak minősítgetésekre, jelzőtobzódásra futotta azoknak, akik a pártpolitika visszaszorításának ígéretével érkeztek a közgyűlésbe.”

Azt is hangsúlyozta, hogy a következő ilyen kísérletét a választások utánra tartogatja. Azonban hogy ez alatt mit ért, azért is kérdéses, mert november 12-én Sára Botond főispán közölte: mindössze 30 napja maradt a városvezetésnek arra, hogy főpolgármester-helyettest válasszon. Ebből mostanra két hét maradt. Ha ez nem történik meg, ő nevez ki egyet.