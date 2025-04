Már meg is kezdte működését elsődleges tennivalói feltérképezésével a Rákosrendezői Projektiroda, bár még csak egy munkatárssal; év végére állhat majd fel 6-7 munkavállalóval teljes egészében. Az Index az irodát vezető Dományi Bálinttal beszélgetett, miután a Budapesti Közművek (BKM) a vételár első részletét már kifizette, a földhivatal pedig be is jegyezte a területre a tulajdonjogát Rákosrendezőre.

A lap szerint valamelyest homályosan fogalmaz a birtokbavételről az Eagle Hillsre szabott adásvételi szerződés. Így az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) és a BKM egy kiegészítő jegyzőkönyvben igyekezett értelmezni, hogy mik lesznek a vásárló birtokon belülre kerülésének feltételei.

Ennek tisztázására már csak kevesebb mint 60 nap áll rendelkezésre.

A megállapodás legfontosabb eleme, hogy a területen lévő vasúti infrastruktúra használója, a MÁV milyen vasúti üzemi létesítményekre tart igényt a BKM területén. Az erről történő megállapodás után a birtokba adásra további 30 nap áll rendelkezésre.

Az egykori Budapesti Fejlesztési Központ építészmérnök-urbanistája szerint a BKM és az MNV közti tárgyalások operatív részeibe nem vonták be eddig közvetlenül a MÁV-ot, azonban már ketyeg az óra.

Több bonyodalmat is okozhat, hogy Karácsony Gergely főpolgármester már két hete kezdeményezte Lázár János miniszternél a szükséges tárgyalások megkezdését, de az Építési és Közlekedési Minisztériumban még mindig nem jelölték ki a rákosrendezői tárgyalásokat vezető miniszteri biztost.

A MÁV-nak megmaradt terület Dományi szerint elegendő lesz,

távlatilag befér a vasút arra a telekre, ami állami tulajdonban marad, és ami az igazán jó hír, hogy rövid távon is elfér ott

– jelezte.

A helyzetet komplikálja a Vasúttörténeti Park bekötővágánya, amelynek a jogi státuszáról ipari örökség lévén még meg kell állapodni.

Ütemezett formában terveznek egy 2019-es fejlesztési tanulmánytervet feléleszteni, mely szerint

egy változó sűrűségben beépített, helyenként nagyvárosias, helyenként zöldben feloldódó területek szolgálnák leginkább Budapest érdekeit.

A városrész gerincét képező zöld tengely folytatásában tartozna hozzá egy legalább 25 hektáros városi park is. Noha a BFK több pontosítást is eszközölt a tervekben, melyek a Lázár-féle tárca fiókjaiban hever.

Szintén fontos állami vállalás függ össze a Budapest Agglomerációs Vasúti Stratégiával (BAVS), amelyről 2021-ben kormányhatározat is született, meghatározva a rákosrendezői vasúti terület korszerűsítését.

A Fővárosi Közgyűlés határozata viszont előírta, hogy

Rákospalotától a Nyugatiig rendbe kell tenni a teljes vasúti szakaszt.

E téren is még tárgyalni kell az ÉKM-mel a részletekről.

A harmadik elengedhetetlen állami vállalás a kisföldalatti korszerűsítése, nyomvonalának meghosszabbítása Rákosrendezőig. Tervezésének finanszírozása szerepel is a 2022–27-es uniós projektlistán.

Június végén hagyhatja majd jóvá Rákosrendező építészeti tervpályázati kiírását a közgyűlés, ennek szakmai előkészítését maga a programiroda végzi.

Mi betartjuk a magyar törvényeket. Az építési szabályozás legfeljebb 90 méter magas ház elhelyezését teszi lehetővé, de mi 90 méterig sem akarunk elmenni

– emelte ki Dományi Bálint, jelezve, a beérkező tervek elbírálása a tervpályázati kormányrendelet alapján zajlik majd. A bírálóbizottság titkosan végzi a munkáját, eredményhozatal pedig decemberben várható.

A beérkezett pályázati koncepciótervekből lesz egy kiállítás, ezután pedig – teret adva egy széles körű társadalmi egyeztetésnek – a pályaművekből szintetizálnak egy végleges tervezési programot.

Rákosrendezőn a megfizethető árú lakásépítés dilemmája úgy vetődik fel, hogy 3-4 emeletes, egymástól nagyobb távolságban elszórt épületek, vagy 6-7 emeletes, sűrűbben elhelyezett házak létesüljenek.

Itt még egy pénzügyi modell is szükségeltetik, s az építőipari árakat a makrogazdasági környezettel egyetemben folyamatosan újra kell értékelni. Ahogy az ökológiai elvárásokat is egyensúlyba kell hozni a piaci kereslettel, a megfizethető lakhatás igényét ugyancsak szem előtt tartva.

A Fővárosi Közgyűlés két keretszámot írt elő: egyrészt a területen belül (20 éves távlatban) maximum 15 ezer lakás létesíthető, másrészt minden építési ütemben a megfizethető bérlakások arányának el kell érnie a 20 százalékot. Ez az a 20 százalék, amivel a főváros a szociális és társadalmi szempontok alapján gazdálkodni szeretne – részletezte a portál.