Karácsony Gergely csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a Magyar Államkincstár 10,2 milliárd forintot inkasszált a főváros folyószámlájáról. Szerinte bár nem kizárt, hogy mulasztás történt, azonban ezt nem tartja valószínűleg.

A főpolgármester szerint ez az inkasszózás törvénytelenül történt meg, mivel az önkormányzat azonnali jogvédelmet kért, amelyet keddi napon be is nyújtott a főváros. Az Államkincstár szerdán nem is vonta le a 10,2 milliárdos összeget a főváros számlájáról, holott a főpolgármester szerint ennek akkor lett volna a határideje. Az inkasszózás végül csütörtökön délelőtt történt meg.

Miután az azonnali jogvédelem benyújtása valóban azonnali jogvédelmet jelent, ezért Karácsony Gergely szerint törvénytelenül jártak el, ennek kapcsán pedig levelet is írt az Államkincstárhoz. Ha nem utalja vissza az Államkincstár a pénzt, akkor a főpolgármester szerint hivatali visszaélés történik, és a főpolgármester ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.

Azonnali intézkedéseket terveznek, vagyis ideiglenes intézkedést kérnek a bíróságtól, hogy a Bíróság utaltassa vissza az Államkincstárral a 10,2 milliárd forintot.

Veszélyhelyzetet hirdettek, Likviditási Munkacsoport áll fel

Karácsony Gergely szerint amíg a visszautalás nem történik meg, addig a legfontosabb, hogy a főváros likviditását megőrizzék, ennek érdekében pedig azonnali intézkedéseket vezetnek be:

Leállítják három közszolgáltatás kifizetését: a Budapesti Közművek, a BKK és a BDK 9 milliárd forintos igényét nem tudják kielégíteni, azt kérte a főpolgármester, hogy átmeneti megoldásokkal próbálják kigazdálkodni ezt az összeget az érintett cégek.

A cél az, hogy az önkormányzati szerveknél dolgozók bérét ki tudják fizetni. Különösen figyelni fognak azokra a szociális intézményekre, amelyeknek nincsenek átmeneti pénzügyi eszközeik, ilyenek az idősotthonok és a közétkeztetés. Karácsony Gergely arra kérte a kollégáit, hogy a beruházásokkal kapcsolatos kifizetéseit halasszák el szeptemberig, emiatt több kisebb beruházás is csúszhat, de nincs más választásuk.

A főpolgármester azt is elmondta, felállítottak egy Likviditási Munkacsoportot, amely minden nap ülésezik és átnézik az utolsó számlát is a város működőképességének megőrzése érdekében. Emellett egyeztetésre hívja az önkormányzattal szerződésben álló szakszervezeteket és a fővárosi frakciókat és a főváros tulajdonában álló intézményeket is.

Karácsony Gergely arról is beszélt újságírói kérdésre, hogy már megvan a jelöltje Walter Katalin lemondott BKK-vezér helyére, de egyelőre még nem kívánja személyét nyilvánosságra hozni a sajtóban.

A főpolgármester leszögezte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy semmilyen közszolgáltatást ne kelljen leállítaniuk. Újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy ha hosszútávon nem tudják kifizetni a BKK költségeit, akkor azt elképzelhető, hogy a kormánynak kell átvennie. Meglátása szerint ugyanis az elbocsátások sem oldanák meg a problémát a munkavállalói jogok miatt. A főpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy a rákosrendezői projekt jelenleg nem érinti a főváros költségvetését.

Vitézy Dávid: Ezt így nem lehet folytatni, erre rámegy Budapest

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Facebook-posztjában kijelentette: példátlan válsághelyzetbe került Budapest, miután a költségvetés a túlzott kormányzati adóelvonások miatt csődközelbe került, és annak főszámait a Kúria megsemmisítette.

„A Fővárosi Közgyűlésben 70 százalékos többségben vagyunk azok, akik nem értenek egyet a Kormány Budapestet pénzügyileg büntető és Lázár János budapesti fejlesztéseket leállító politikájával. Ha valamikor, a Főváros mai anyagi helyzetében kellene összefogni, egyeztetni, megoldásokat keresni.”

– fogalmazott posztjában Vitézy Dávid.

Hozzátette, ezt kezdeményezte is csütörtök délelőtt a főpolgármesternél, azonban elmondása szerint választ nem kapott. „Helyette Karácsony Gergely megint csak a rám szórt átkokkal, hazug személyeskedéssel és vádaskodással válaszolt a mai sajtótájékoztatóján." – írja.

Vitézy úgy látja, a dacos sértődöttség helyett együttműködést kellene keresnie Karácsony Gergelynek a főváros sikeres működésében érdekelt közgyűlési frakciókkal. Szerinte az ettől való elzárkózással, a szocialista korrupció takargatásával, és az ebből eredő személyeskedő vitákkal, hazug vádaskodásokkal Karácsony Gergely „kiszolgáltatja a várost a kormány kénye-kedvének."

„Ezt így nem lehet folytatni, erre rámegy Budapest" – zárja gondolatait a frakcióvezető.

Nagy Márton szerint jogszerű volt az inkasszó

A nemzetgazdasági miniszter is reagált Karácsony Gergely főpolgármester sajtótájékoztatójára. Mint fogalmazott, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie, senki nem áll a törvények és a jogszabályok felett.

Miután Budapest nem fizette meg a szolidaritási hozzájárulást, ezért a tárcavezető szerint az Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás tekintetében az inkasszót jogosan hajtotta végre, ezt azonnali jogvédelemmel összefüggő intézkedés nem akadályozta.

Hangsúlyozta, hogy ebben az esetben az inkasszó az adóbeszedés egyik módja, nem pedig egy közigazgatási eljárás része, ezért azzal szemben jogvédelmet nem lehet gyakorolni. A szolidaritási hozzájárulás a költségvetés bevétele, ezért nem csak jogosult, hanem köteles is az Államkincstár mindent megtenni, hogy a hozzájárulást beszedje.