Miután megírtuk, hogy a Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára a közösségi oldalán tudatta, hogy betelt a pohár az eltűnt csomagok és az elérhetetlen ügyfélszolgálat miatt, és ezért azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatását rendelte el a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül, az érintett DPD Hungary elismerte, az év végi, kiemelkedően nagy csomagforgalom miatt egyes budapesti és főváros környéki területeken kézbesítési késések alakultak ki, amelyről a címzettek felé „folyamatos transzparens tájékoztatást” adnak.

A cég közleményében hangsúlyozza, hogy a karácsonyi időszak sok ügyfél és család számára „különösen fontos és érzékeny”, ezért „őszintén sajnáljuk, hogy ezúttal kivételesen nem a megszokott magas színvonalon tudunk teljesíteni”. Mint írják, „jelenleg minden kollégánk és partnerünk a kialakult probléma mielőbbi megoldásán dolgozik”.

A késések a küldemények mintegy 10 százalékát érintik

A DPD a közleményben egyértelművé teszi: „ügyfeleink csomagjai természetesen nem vesztek el, azok útja pontosan követhető, valamennyi küldemény jelenleg is kézbesítés alatt áll”. A tájékoztatás szerint a késések a küldemények körülbelül 10 százalékát érintik, ugyanakkor a vállalat szerint érthető, hogy „a kialakult helyzet az érintettek számára komoly kellemetlenséget okoz”.

Megerősített kapacitás, hétvégi munkavégzés, operatív ellenőrzés

A vállalat közlése alapján a DPD Hungary munkatársai és alvállalkozói megerősített kapacitással, hétvégi munkavégzéssel és folyamatos operatív ellenőrzés mellett dolgoznak azon, hogy „minden csomag mielőbb megérkezzen a címzetthez”.

A közlemény kitér a karácsony előtti kézbesítési ütemezésre is:

A karácsony előttre tervezett utolsó kézbesítési nap december 23.

Budapesti címek esetén a DPD azt írja: a december 15. előtt a feladóktól átvett csomagoknál biztosítják az első kézbesítési kísérletet karácsony előtt.

Vidéki csomagok esetében ugyanez a határidő december 19.

0–24 órás automatikus e-mail válaszrendszer december 1-től

A DPD Hungary arról is beszámolt, hogy 2025. december 1-től 0–24 órában működő, e-mail alapú automatikus válaszrendszert vezettek be, amely „azonnali státuszinformációt biztosít a csomagokkal kapcsolatban”. A vállalat szerint az ügyfeleknek „továbbra is a csomagkövetési felület és a DPD mobilalkalmazás nyújtja a legpontosabb, valós idejű tájékoztatást”.

A cég elhatárolódik a vezetői elérhetőségek nyilvánosságra hozatalától

A közleményben a DPD Hungary azt is rögzíti, hogy elhatárolódik attól a gyakorlattól, amikor magánszemélyek vagy közszereplők vállalati vezetők közvetlen elérhetőségeit nyilvánosságra hozzák, és arra buzdítják az ügyfeleket, hogy „ezeken a személyes csatornákon keresztül is próbálják elérni a céget”.

Mint írják, „az elmúlt időszakban tucatjával kapott fenyegető vagy zaklató üzenetek nem segítik a helyzet megoldását”. A vállalat szerint a cél „a problémák felelős és mihamarabbi kezelése, nem azok eszkalálása”, és ezzel kapcsolatban „köszönettel vesszük a közvélemény támogatását és kérjük ügyfeleinket, hogy a gyors és hatékony ügyintézés érdekében a hivatalos csatornáinkat használják”.

A DPD Hungary a közlemény zárásában kiemeli: „teljes felelősséget vállal a kialakult helyzet kezeléséért”, és „mindent megtesz annak érdekében, hogy a ránk bízott csomagok biztonságban és a lehető legrövidebb időn belül megérkezzenek a címzettekhez”. A vállalat hozzáteszi: „jelenleg minden kollégánk és partnerünk a kialakult probléma mielőbbi megoldásán dolgozik, ebben a kihívásos időszakban pedig köszönjük partnereink és ügyfeleink türelmét és megértését.”