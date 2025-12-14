A Nébih Oktatási Programja a karácsonyi ünnepek közeledtével a házi gasztroajándékok készítésének alapvető tudnivalóit gyűjtötte össze. Az ünnepi időszak közeledtével ugyanis egyre többen választják a személyre szabott, házilag készített gasztroajándékokat: lekvárokat, krémlikőröket, süteményeket vagy éppen ízesített olajokat. A házilag készített finomságok esetében azonban nem elég csak az ízekre és a csomagolásra figyelni, első az élelmiszerbiztonság.
A saját készítésű gasztroajándékok biztonságának egyik alapfeltétele a friss, jó minőségű hozzávalók használata.
- Bizonyos magasabb kockázatú alapanyagok (például tejtermékek, tojás, friss zöldség és gyümölcs) nagyobb odafigyelést igényelnek, ezek használatát igyekezzünk elkerülni, ha hosszabb ideig eltartható ajándékot szeretnénk.
- A tiszta környezet és eszközök mellett a felhasznált csomagolás megfelelő higiéniai állapota is fontos.
- A felhasznált befőttes üvegeket, üveg tárolókat alaposan tisztítsuk meg, lehetőség szerint forralással fertőtlenítsük.
- Házi gasztroajándékok esetében a címkézés ne csak esztétikus, de informatív is legyen: írjuk rá az ajándékra a készítés dátumát, a fogyaszthatósági időt, az allergéneket és a tárolásra vonatkozó információkat.
