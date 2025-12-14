A Nébih Oktatási Programja a karácsonyi ünnepek közeledtével a házi gasztroajándékok készítésének alapvető tudnivalóit gyűjtötte össze. Az ünnepi időszak közeledtével ugyanis egyre többen választják a személyre szabott, házilag készített gasztroajándékokat: lekvárokat, krémlikőröket, süteményeket vagy éppen ízesített olajokat. A házilag készített finomságok esetében azonban nem elég csak az ízekre és a csomagolásra figyelni, első az élelmiszerbiztonság.

A saját készítésű gasztroajándékok biztonságának egyik alapfeltétele a friss, jó minőségű hozzávalók használata.