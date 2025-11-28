Az M3-as metró egy ideig nem jár, pótló autóbusszal utazhatnak a kimaradt szakaszon. A BKK közleménye szerint baleset miatt módosul a metró vonalán a közlekedés:
Kőbánya-Kispest és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak az érintettek.
A hatóságok által meg nem erősített lapinformációk szerint Kőbánya-Kispesten, a 3-as metró megállójában egy ember beesett a sínek közé, de mostanra sikerült a beesett embert kiemelni a sínek közül.
Az illetőt a hatóságok fóliába tekerték, és tud mozogni, közölték.
Brutális erőszak az M3-as metrón: kórházba került a BKV alkalmazottjaSzeptember 29-én szolgálat közben brutálisan bántalmazták a BKV egyik diszpécserét az M3-as metró Újpest-városkapu állomásán. A támadás olyan súlyos volt, hogy a társaság alkalmazottját kórházba szállították. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!