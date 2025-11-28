Az M3-as metró egy ideig nem jár, pótló autóbusszal utazhatnak a kimaradt szakaszon. A BKK közleménye szerint baleset miatt módosul a metró vonalán a közlekedés:

Kőbánya-Kispest és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak az érintettek.

A hatóságok által meg nem erősített lapinformációk szerint Kőbánya-Kispesten, a 3-as metró megállójában egy ember beesett a sínek közé, de mostanra sikerült a beesett embert kiemelni a sínek közül.

Az illetőt a hatóságok fóliába tekerték, és tud mozogni, közölték.