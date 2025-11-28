Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója a Portfolio Investment Day konferencián számolt be a magyar állampapírpiac helyzetéről, itt tett említést arról, hogy ma már az új megtakarítások 96 százaléka a fix papírokba áramlik, a lakossági kézben lévő teljes állomány pedig stabilan és kiszámíthatóan növekszik.

A beszélgetésben a magyar adóskockázat megítélése, a lakossági állampapír-portfólió szerkezeti kihívásai és a legutóbbi termékfejlesztési lépések háttere is részletesen előkerült.

Magyarország továbbra is jó adós

A beszélgetés bevezető kérdésére, hogy Magyarország ma jó adósnak tekinthető-e, Hoffmann Mihály határozottan igennel felelt. Mint fogalmazott, bár a gazdasági környezet 2019 óta alapvetően megváltozott, az ország finanszírozhatósága stabil maradt. A magyar államadósság 2020-hoz képest csökkenő pályán van, miközben a környező országokban – Lengyelországtól Romániáig – épp ellenkező irányú folyamatok láthatók. Hozzátette, a költségvetési hiány európai összevetésben nem kiugróan magas, így józan és reális értékelés alapján Magyarország továbbra is jó adósnak tekinthető.

Vissza a kiegyensúlyozott szerkezethez

Az állampapír-termékpaletta októberi átalakítása kapcsán az ÁKK vezérigazgatója kiemelte, hogy az intézkedés hosszú távú stratégiai célja a fix és változó kamatozású papírok arány-eltolódásának helyreállítása volt, tehát egy többéves trend megfordítása indokolta a lépést. Az elmúlt években, a háború okozta magas infláció következtében ugyanis a lakossági portfólió összetétele erősen eltolódott a változó kamatozású konstrukciók felé, ami jelentős kamatköltség-növekedést okozott az állam számára. A kondíciók megváltoztatásával az ÁKK igyekezett a befektetőket az immár magasabb kamatot kínáló fix papírok felé terelni, hogy a lakosság számára továbbra is vonzó feltételek biztosítása mellett garantálhassa az államadósság-kezelés és -finanszírozás fenntarthatóságát.

Stabil állomány, kiemelkedő likviditás

Az ÁKK vezetője rámutatott: a lakossági állampapírok egyik legfontosabb versenyelőnye a piacon a - minimális költséget igénylő – visszaválthatóság. Ez a MÁP Plusz esetében még kedvezőbb, mert a kamatfizetést követő 5 napon belül veszteség nélkül, 100 százalékon szállhat ki a befektető. A többi lakossági papírnál fenntartott 99 százalékos visszaváltási árfolyam pedig olyan likviditást biztosít, amely az intézményi piacon nincs jelen.