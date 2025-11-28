Péntek délelőtt megérkezett Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar delegáció Moszkvába.

Szijjártó Péter ezt írta Facebook-oldalán:

Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, ami nyilvánvalóan megengedhetetlen.

Ma azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.

A TASZSZ beszámolója szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök november 28-án Moszkvában találkozik a magyar miniszterelnökkel.

A videó a miniszterelnök megérkezéséről itt tekinthető meg.

Mint írtuk, Orbán Viktor nyilatkozata szerint azért utazik Moszkvába, hogy télre és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron.

Az Index információi szerint a vezetők az Ukrajna körüli helyzetről, a kétoldalú kapcsolatokról és egy esetleges budapesti orosz–amerikai csúcstalálkozó lehetőségéről is tárgyaltak.

A találkozón jelen volt Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is.

A budapesti békecsúcsról is szó esett.

Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadta az Egyesült Államok elnökével való találkozó lehetőségét éppen az ön országában

– mondta Putyin, hozzátéve, hogy

szívesen venne részt egy budapesti találkozón, ha a felek megállapodnak ebben.

Putyin „kiegyensúlyozottnak” nevezte Orbán Viktor álláspontját az ukrán kérdésben, hangsúlyozva, hogy Moszkva értékeli Budapest mérsékelt pozícióját.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Orbán Viktorral őszintén meg tudnak vitatni minden kérdést, és közösen kereshetnek megoldásokat a felmerülő problémákra.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő jelezte, hogy a vezetők nem terveznek sajtótájékoztatót.

A Kreml honlapján található információk szerint orosz elnök és a magyar miniszterelnök eddig tizenkét alkalommal találkozott, legutóbb 2024 júliusában.