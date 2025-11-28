Dánia lesz az első európai ország, ahol az állami posta az év végén teljesen felhagy a fizikai levelek és képeslapok kézbesítésével – írta meg a Pénzcentrum az Economist híre alapján.

A rendkívül digitalizált országban a rendszer mára 90 százalékkal zsugorodott, holott 2000-ben még közel másfél milliárd küldeményt kezeltek.

Ebben az évben járt le az univerzális szolgáltatási kötelezettség, megnyílt a piac a magánkéz számára, és megszűnt az állami posta áfamentessége is. Ennek hatására az árak megugrottak, egy belföldi levél feladása már 29 korona – közel 1500 forint.

A világ több postaszolgáltatója is hasonló gondokkal küzd: a csomagforgalom az e-kereskedelem miatt ugyan nő, de a levélforgalom a fejlett országokban összeomlóban van.

Több állam privatizálta részben vagy egészben a postáját, és a magánszereplők sok esetben hatékonyabban működnek – ilyen például a DHL által felvásárolt német Deutsche Post vagy a banki és biztosítási szolgáltatásokat is kínáló olasz Poste Italiane.

Az állami kézben maradt posták helyzete még nehezebb. Görögországban a posta a fiókok közel felét bezárta, Kanadában pedig hosszan sztrájkoltak a rosszul fizetett dolgozók.

A papírlevelek korszaka azonban nem mindenütt ért véget. Indiában és Brazíliában még növekedett is a levélforgalom az elmúlt években, és Dániában is lehet majd hagyományos levelet feladni – csak már nem az állami postán, hanem a DAO nevű magánszolgáltatónál.