Karácsony Gergely szerint a fővárost érintő helyzet nem jogi, hanem politikai természetű, a kormány rájött arra, hogy túltolták a biciklit, és ebből komoly baj lehet. Szerinte most próbálnák valahogy az általuk okozott problémát megoldani, de nem tudják, hogyan – fogalmazott a főpolgármester a Klubrádióban.

Mint mondta, az újabb 6,2 milliárdos elvonás nem érte meglepetésként, de nem érti, hogy tulajdonképpen a kormánynak mi a szándéka ezzel. „Olvasom a nyilatkozatokat, hogy nem lehet baj, de hát közben meg minden, amit tesznek, az pont a baj előidézését szolgálja, úgyhogy nehéz követni azt, hogy valójában mi is a kormány álláspontja ebben” – tette hozzá.

Karácsony Gergely szerit azért nem tudja bejelenteni a főváros fizetésképtelenségét, mert

ma még nem az, de azt szeretném, hogyha nem is válna azzá.

Ráadásul jogi értelemben ez nem is értelmezhető – tette hozzá. Szerinte minden jogszerűtlenül történik, és a bírósági út, amelyben érvényt szereznek az igazságuknak, az túl hosszú és túl bürokratikus. Mint mondta, nincs idejük kivárni azt, hogy a bíróság majd kártérítési perben visszautalja nekik ezt a pénzt, mert közeleg az év vége.

A felelősséget nem sikerül a kormánynak áttolni az ő oldalukra, mert ezt senki nem fogja elhinni – vélekedett Karácsony Gergely, ki szerint hogyha a város működőképessége leáll, az nagyon-nagyon komoly problémát fog okozni elsősorban a kormánynak, mert választási kampány van.

Borzasztó károkat lehet okozni a gazdaságnak és a társadalomnak és ezt szerinte el kellene kerülni a kormánynak.

Mivel rendkívüli közgyűlés van, rendkívüli helyen lesz, ezzel azt akarja üzenni, hogy első körben a budapesti dolgozók fizetésével játszik a kormány.

Azt gondolja, nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy fenntartsák a város működőképességét.

A miniszterelnök azt mondta egy interjúban, hogy mindig mindent megoldunk, de van egy pont, amikor már elfogyunk, és ez a pont egyébként december 31-én van.

Hozzátette, az, hogy ez jön, azt nagyjából öt éve mondják folyamatosan, előbb-utóbb ezek a megszorítások fizetésképtelen helyzetet fognak előidézni.