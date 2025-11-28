Karácsony Gergely szerint a fővárost érintő helyzet nem jogi, hanem politikai természetű, a kormány rájött arra, hogy túltolták a biciklit, és ebből komoly baj lehet. Szerinte most próbálnák valahogy az általuk okozott problémát megoldani, de nem tudják, hogyan – fogalmazott a főpolgármester a Klubrádióban.
Mint mondta, az újabb 6,2 milliárdos elvonás nem érte meglepetésként, de nem érti, hogy tulajdonképpen a kormánynak mi a szándéka ezzel. „Olvasom a nyilatkozatokat, hogy nem lehet baj, de hát közben meg minden, amit tesznek, az pont a baj előidézését szolgálja, úgyhogy nehéz követni azt, hogy valójában mi is a kormány álláspontja ebben” – tette hozzá.
Karácsony Gergely szerit azért nem tudja bejelenteni a főváros fizetésképtelenségét, mert
Ráadásul jogi értelemben ez nem is értelmezhető – tette hozzá. Szerinte minden jogszerűtlenül történik, és a bírósági út, amelyben érvényt szereznek az igazságuknak, az túl hosszú és túl bürokratikus. Mint mondta, nincs idejük kivárni azt, hogy a bíróság majd kártérítési perben visszautalja nekik ezt a pénzt, mert közeleg az év vége.
A felelősséget nem sikerül a kormánynak áttolni az ő oldalukra, mert ezt senki nem fogja elhinni – vélekedett Karácsony Gergely, ki szerint hogyha a város működőképessége leáll, az nagyon-nagyon komoly problémát fog okozni elsősorban a kormánynak, mert választási kampány van.
Borzasztó károkat lehet okozni a gazdaságnak és a társadalomnak és ezt szerinte el kellene kerülni a kormánynak.
Mivel rendkívüli közgyűlés van, rendkívüli helyen lesz, ezzel azt akarja üzenni, hogy első körben a budapesti dolgozók fizetésével játszik a kormány.
Azt gondolja, nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy fenntartsák a város működőképességét.
A miniszterelnök azt mondta egy interjúban, hogy mindig mindent megoldunk, de van egy pont, amikor már elfogyunk, és ez a pont egyébként december 31-én van.
Hozzátette, az, hogy ez jön, azt nagyjából öt éve mondják folyamatosan, előbb-utóbb ezek a megszorítások fizetésképtelen helyzetet fognak előidézni.
A kormány határozatba foglalta, hogy várja Budapest bejelentését a csődrőlHa Budapest fizetésképtelenné válik, a kormány lép a közszolgáltatások és a tömegközlekedés zavartalan működése érdekében. Ugyanezt már a csütörtöki Kormányinfón is elmondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.Abban a percben, amikor Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, hogy a kormány „meg akarja menteni Budapestet", törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról - ezt a pár sort írta ki Facebookján Karácsony Gergely. A főpolgármester ekkor bejelentette: jövő hétfőre összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét. Ezt követően az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.Kedden Karácsony Gergely már járt a Karmelitánál, ahová levelet vitt, amelyben azt kérte, a főváros kapja meg a 12 milliárd forintos közlekedési normatíva összegét, jusson hozzá a 8,8 milliárd forintos trolivásárlási összeghez, amelyben a főváros előlegezte meg a kormánynak az EU felé elszámolandó járműbeszerzéseket, és a Kúria döntésének megfelelően hagyják abba a Főváros inkasszálását.
