A város jövő évi költségvetése adta a leglényegibb, egyben a legtöbb vitát kiváltó pontját a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésének, ahol Karácsony Gergely kijelentette:

Számoltunk azzal, hogy Magyarország még nyomokban tartalmaz jogállamot.

A szerdai ülésen kiderült, 2026 kapcsán úgy döntenek, a hiányzó források miatt egyelőre bizonytalan az idei év zárása is.

Jövőre 532,5 milliárd forintos főösszegű büdzsével kalkulálnak.

Kiadási és a bevételi oldalon ugyanakkora összeg szerepel, mivel a jogszabályok szerint önkormányzat nem fogadhat el működési hiánnyal rendelkező költségvetést. A főváros legnagyobb bevétele az iparűzési adó nagyjából 318,6 milliárd forintja lesz.

A főpolgármester jelezte, bíznak például abban, hogy a bírósági ítélet alapján pénzt kapnak majd vissza a kormánytól. A módosító javaslatokról leszögezte, hogy a Tisza, a Podmaniczky és a Kutyapárt módosítóit támogatja, de a Fidesz politikai javaslatait azonban nem.

A fideszes Gulyás Gergely Kristóf szerint az ellenzéki városvezetés által közzétett likviditási táblázat dermesztő adatokat tartalmaz. Karácsonyék lebuktak, csalnak és „tényszámokat másítanak meg” – fogalmazott konstruktívan a kormánypárti politikus, hozzáfűzve: „ezek a pénzek nem léteznek”. Gulyás jogos elvárásként hangoztatta, hogy ameddig a „csődből nem kaparja ki magát a város”, addig senki ne kaphasson jutalmat a vezetők közül.

A főpolgármester szerint ők mindent megtesznek, hogy elkerüljék a csődöt.

Szégyellje magát, hogy gyurcsányozni kezd, mikor azokról a fővárosi kollégákról van szó, akik mindent megtesznek azért, hogy a város működjön

– fogalmazta meg Karácsony, aki kissé epésen azt is odavetette:

„az önök kormánya oktat ki minket gazdálkodásból?”

Karácsony Gergely szerint „ez szánalmas politikai dobálózás, aminek semmi értelme nincsen”.

Vitézy Dávid a kormány segélyhitel-törvényét úgy véleményezte, hogy az eddig nem látott módon korlátozhatja a Fővárosi Önkormányzat mozgásterét, a kormányhivatal és akár a szakszervezetek is el tudják adósítani a fővárost.

„Olyan szabályokat rögzít ez a törvény, amely a közgyűlés és a főpolgármester beleszólása nélkül bármely vagyonelemet zaciba adhatja”

– kifogásolta a Podmaniczky Mozgalom alapítója.

Vitézy úgy látja, ez egy „légvárra épülő” költségvetés, másra viszont most nem is tudnak építeni. A Kúria szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos ítéletét ők is komolyan veszik, arra számítanak, hogy ezek a pénzek be fognak érkezni – szögezte le.

A DK-s Keszthelyi Dorottya úgy véli, csak fideszes handabanda folyik, holott szerinte a kormánypárt képviselőinek az a dolga, hogy biztosítsák a forrásokat.

A Kutyapárt megszavazza majd az idei költségvetést, „tudjuk, hogy milyen nehéz összerakni” – hangoztatta Döme Zsuzsanna, aki azonban megjegyezte:

„nagyon sajnálom, hogy ezzel véget ért a közösségi költségvetés, az elmúlt évek legjobb innovációja volt. Egy perc néma csend érte”.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője úgy gondolja, Budapestnek működnie kell, az idén működött is, bár fejlesztés nem volt. Majd azt kérte a fideszesektől, hogy

menjenek és lobbizzanak a kormánynál több forrásért.

A választásokra célozva azt vetítette előre, a Tisza-kormány majd szerinte egy teljesen új rendszerben finanszírozza az önkormányzatokat.

Napirenden volt Budapest jövő évi folyószámla-hitelkeretének jóváhagyása is, ugyanis a város az év jelentős részében folyószámla-hitelből működik, majd az iparűzési adó befolyása után rendezik a tartozásaikat.

Kiss Ambrus főigazgató kiemelte, az a probléma, hogy a város kiszolgáltatott annak a kamatkörnyezetnek, amire semmilyen hatása nincs, rengeteg kamatot fizetnek, csak az elmúlt években tíz milliárd forint ment erre.

A jövő évre a működéshez szükséges keretet így határoznák meg jövőre:

január 5-től március 19-ig 40 milliárd forint, március 20-tól 31-ig 0 forint, április 1-től egészen május 31-ig pedig 60 milliárd forint. Szeptember 18-ig 80 milliárd nőne ez a keret.

Ha december végéig egyetlen forintot sem kap a főváros a kormánytól, akkor év végén mínusz 33 milliárd forinton zárhat számlájuk. Ezt át kell hidalni a törvénytelenség elkerülése érdekében.

A trolikra a főváros által megelőlegezett 8,8 milliárd forint, ennek utalását a csütörtöki kormányinfón megígérte Gulyás Gergely; a 12 milliárd forintos közlekedési normatíva, ezt Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz vezetője szerint szintén utalja majd a kormány; a novemberi szolidaritási hozzájárulás részlet 6,2 milliárd forintja, amit már levontak; valamint a decemberi szolidaritási hozzájárulás 6,3 milliárd forintja, amit várhatóan december közepén vonhat le a Magyar Államkincstár. Így abban bízhatnak, hogy a kormány visszautalja majd a szükséges összeget.

Egy ponton Orbán Viktor vacsorameghívást kapott Baranyi Krisztina kerületvezetőtől, aki úgy érvelt, csak akkor tudnak dűlőre jutni, ha leülnek és beszélgetnek a főpolgármesterrel.