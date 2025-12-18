Miközben a parlament a kormány álságos és zagyva javaslatát tárgyalta a Budapestnek szánt uzsorahitelről, éppen megjelent egy kormányhatározat, amely megtiltja a budapesti gyógyfürdők fejlesztési hitelfelvételét. Pont úgy, mint amikor Gulyás miniszter beszélt Budapest „megsegítéséről", és éppen leemeltek több mint 6 milliárdot a számlánkról – így adta hírül a Facebookon Karácsony Gergely, hogy meghiúsul két budapesti fürdő felújítása.
Az összes többi önkormányzati cég, jellemzően persze kormánypárti önkormányzatok, megkapták az engedélyt, csak a fővárosi cég nem – tette hozzá.
– fogalmazott a főpolgármester.
Karácsony Gergely hozzátette, a felújítások olyan megtérülő beruházások lennének, amit a világ minden pontján hitelből valósítanának meg.
