Miközben a parlament a kormány álságos és zagyva javaslatát tárgyalta a Budapestnek szánt uzsorahitelről, éppen megjelent egy kormányhatározat, amely megtiltja a budapesti gyógyfürdők fejlesztési hitelfelvételét. Pont úgy, mint amikor Gulyás miniszter beszélt Budapest „megsegítéséről", és éppen leemeltek több mint 6 milliárdot a számlánkról – így adta hírül a Facebookon Karácsony Gergely, hogy meghiúsul két budapesti fürdő felújítása.

Az összes többi önkormányzati cég, jellemzően persze kormánypárti önkormányzatok, megkapták az engedélyt, csak a fővárosi cég nem – tette hozzá.

Így aztán nem újulhat meg a Gellért fürfő, ami épp azért van zárva, mert Tiborcz István felújítja a mellette lévő szállodáját. És így nem tudjuk befejezni a Rác Fürdőt sem, ami Tarlósék hibás döntései miatt rohadt majd tíz éven keresztül

– fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely hozzátette, a felújítások olyan megtérülő beruházások lennének, amit a világ minden pontján hitelből valósítanának meg.