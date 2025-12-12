Megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely, de rögtön hozzá is tette, hogy ennek végrehajtása már csak két dolgon múlik: hogy
- a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel tartozik,
- valamint hogy a közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést.
2026-ban átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés a Budapest-családban, a kormányzati előrejelzés alapján 3,6 százalékos inflációval számolva. Az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6 százaléka kifizetésre kerül.
A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése – tette hozzá a főpolgármester.
