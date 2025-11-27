Abban a percben, amikor Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, hogy a kormány „meg akarja menteni Budapestet", törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról – ezt a pár sort írta ki Facebookján Karácsony Gergely. Ma 14 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tartok – tette hozzá a főpolgármester.

Karácsony Gergely két napja személyesen vitt egy levelet a Karmelita Kolostorba, hogy újra a kormány együttműködését kérje, annak a problémának a megoldásához, amelyről más-más politikai nézetet vallanak, de valóság csak egy van – mondta. „Ha nem fizeti ki a fővárosnak a tartozásait a kormány és állandóan jogtalanul inkasszálja a város folyószámláját, akkor nem tudják megnyitni a város hitelkeretét, akkor városért dolgozók nem kapnak fizetést, és a közszolgáltatások leállnak"– tette hozzá a főpolgármester. Erről itt olvashat többet >>>

Gulyás Gergely ma a Kormányinfón kijelentette, hogy a kormány elkötelezett Budapest mellett, segítenek, de ahhoz tisztán szeretnének látni, ezért a Fővárosi Közgyűlést arra kérik, hogy hivatalosan is állapítsa meg a működésképtelenséget, hogy csődsegélyt nyújthasson a kormány a fővárosnak. Budapest nem lehet működésképtelen, a fizetésképtelenség nem eredményezheti a város működőképességének hiányát – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Erről is olvashat részleteket >>>