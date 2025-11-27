A kormány elkötelezett Budapest mellett, segítenek, de ahhoz tisztán szeretnének látni, ezért a Fővárosi Közgyűlést arra kérik, hogy hivatalosan is állapítsa meg a működésképtelenséget, hogy csődsegélyt nyújthason a kormány a fővárosnak. Budapest nem lehet működésképtelen, a fizetésképtelenség nem eredményezheti a város működőképességének hiányát – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Vitályos Eszter kormányszóvivővel tartott tájékoztatót, miután a kormány tegnap ülésezett.

Ezzel kapcsolatosan minden más technikai részletet nyitottak megtárgyalni.

Budapest nem lehet működésképtelen, az ország fővárosának működése mindenkinek fontos, a kormány úgy gondolja, ez egy pártpolitika fölötti cél

– mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely arra válaszolt ezzel, hogy Karácsony Gergely főpolgármester két nappal ezelőtt a Karmelita Kolostor előtt kijelentette, „ha nem fizeti ki a fővárosnak a tartozásait a kormány és állandóan jogtalanul inkasszálja a város folyószámláját, akkor nem tudják megnyitni a város hitelkeretét, akkor városért dolgozók nem kapnak fizetést, és a közszolgáltatások leállnak".

A 14. havi nyugdíj negyedét és a 13. havi nyugdíjat egyidőben kézbesítik

Gulyás Gergely szerint az Országgyűlés várhatóan december elején elfogadja a 14. havi nyugdíjról szóló törvényt. A 14. havi nyugdíj összege 2026-ban a havi nyugdíj 25 százaléka, vagyis egyheti összeg lesz.

A miniszter bejelentette, jövőre a nyugdíjasok 3,6 százalékos jövő évi nyugdíjemelése magasabb is lehet, mint az infláció.

Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy

az Otthon Start Programrat az érdeklődés óriási, már 8500 konkrét hitelt adtak ki. Magyarországon 10 lakás vásárlásból 4 az Otthon Start Programhoz köthető

– fogalmazott.

A miniszter bejelentette, hogy 2026 januárjától az Otthon Start Program megnyílik a külterületek számára is és ezzel több száz jelenleg építés alatt álló családi ház megvásárlása válik lehetővé a programban.

Gulyás Gergely szerint az ingatlanárak emelkedésének üteme a felére csökkent, mert a programban szereplő árhatár megállította a drágulást, az albérletárak is csökkennek.

Gulyás Gergely azt nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy Orbán Viktor Moszkvába utazik pénteken. Nem tudom megerősíteni, szokásos gyakorlat szerint fogunk tájékoztatást adni. Semmit nem erősítek meg, semmit sem zárok ki – válaszolta Gulyás Gergely ezzel kapcsolatos újságírói kérdésre.