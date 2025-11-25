Karácsony Gergely bejelentette, miután az összes létező kommunikációs csatornán jelezték, hogy bajban van Budapest, most személyesen vitt egy levelet a Karmelita Kolostorba, hogy újra a kormány együttműködését kérje, annak a problémának a megoldásához, amelyről más-más politikai nézetet vallanak, de valóság csak egy van – mondta. „Ha nem fizeti ki a fővárosnak a tartozásait a kormány és állandóan jogtalanul inkasszálja a város folyószámláját, akkor nem tudják megnyitni a város hitelkeretét, akkor városért dolgozók nem kapnak fizetést, és a közszolgáltatások leállnak"– tette hozzá a főpolgármseter.

A kormány együttműködését kérem, mert Magyarország, amely a kormányfő szerint is pénzügyi védőpajzsra szorul, óriási kockázatnak teszi ki magát a hitelminősítések szempontjából, és ez mindenkinek rossz

– fogalmazott.

„Engem ebben a helyzetben a legkevésbé sem érdekel az a politikai verseny, amiben a pártok, vagy éppen a kormány választópolgárokat lát, és a választási küzdelemnek rendeli alá a döntéseit. Én nem választópolgárokat látok, hanem a munkatársaimat, akik nem tudják, kapnak-e fizetést januárban, én embereket látok, akik használják a budapesti közszolgáltatásokat, utaznak a buszon, élvezik azt, hogy meleg van a lakásukban a távhőszolgáltatásnak köszönhetően, hogy van víz a csapban, és rendben vannak az utcák” – sorolta Karácsony Gergely.

Embereket látok, akikről a nagy politikai küzdelemben megfeledkezni látszik a politikai hatalom – tette hozzá.

Hívhatjuk ezt segítségnek is, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, de szerinte csak arról van szó, hogy a főváros a mai napig nem jutott hozzá sem a 12 milliárd forintos közlekedési a normatívához, amely a törvény, a főváros és a kormány között megkötött megállapodás szerint jár, hogy a főváros nem jutott hozzá ahhoz a 8,8 milliárd forintos trolivásárlási összeghez, amelyben a főváros előlegezte meg a kormánynak az EU felé elszámolandó járműbeszerzéseket, és arról, hogy kúriai döntés mondta ki, hogy abba kell hagyni a Főváros inkasszálását

– mondta a főpolgármester, mielőtt bevitte a levelet a kormányfői irodába.

Ha a kormány képes betartani a döntéseket, és képes kifizetni a Fővárosnak azt a pénzt, ami a törvény szerint jár neki, akkor elkerüljük a problémát. Karácsony Gergely szerint, „ha ezt a miniszterelnök segítségnek fogja nevezni, akkor nevezze, ha azt mondja, hogy rosszul gazdálkodott a Főváros, akkor mondják annak", de már nem érdeklik a politikai viták és az egók küzdelme, csak az, hogy ez a város januárban se álljon le és rendezzék a vitás kérdéseket.