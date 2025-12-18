Konkrétan bűncselekmény lenne a kormány részéről, ha a keddi jogvédelmi kérés ellenére inkasszálnának – mondta a Magyar Hangnak az idei utolsó, szerdán tartott közgyűlés után a Városházán a főpolgármester. Az ülésen a Fideszt leszámítva minden frakció megszavazta Budapest jövő évi költségvetését is.

Karácsony Gergely szerint az önkormányzati szektor „olyan szinten kizsigerelt, hogy ha nincs változás, az robbanáshoz fog vezetni, akkor nem csak Budapest lesz premier plánban bajban, már most is 30 önkormányzatnál csődbiztos van. A kormány egyébként el kezdte kiszórni a pénzeket, például Miskolc úgy kapott működés hitelt, hogy arra nem írtak külön törvényt, és az ottani polgármestert börtönnel sem fenyegetik. Ebből is látszik, hogy nagy a baj”.

Karácsony Gergely, aki nem zárja ki, hogy kormányváltás esetén tiszás helyettese legyen a főváros élén, emlékeztetett, a Tisza komoly ígéretet tett az önkormányzatoknak, hogy ha nyernek, más világ jön, és elvileg Navracsics Tibor miniszter is januártól egyeztet az önkormányzati szövetségekkel, hogy egy esetleges új Orbán-kormány hogyan korrigálja a saját bűneit.

A főpolgármester elmondta, a vonatkozó törvények szerint december 31-én nem lehet mínusz az önkormányzatok számláján, azt át kell tolni a következő évre, ráadásul, ha a főváros nem fizeti vissza az idei évi hitelét az OTP-nek, akkor a bank nem nyitná meg nekik a jövő évit, vagyis nem tudna működni a város, mert legközelebb nagyobb bevétele márciusban, az iparűzési adók befizetésekor lesz.

A jogvédelem egyébként a bíróságra való benyújtás pillanatától él, ez kedden történt meg.

Ám, ha a 20 milliárd meg is jön, és nem inkasszálnak tőlünk további hatot, akkor is marad még mínusz hétmilliárd.

Prémiumok:

A főpolgármester a prémiumkifizetésekről azt mondta, hogy ezeket a munkavállalói szerződések rögzítik, tehát azok nem önkényes döntések alapján születnek, és a Budapest Brand volt vezérigazgatója sem kapott pluszpénzeket. Faix Csaba kérvényezte a prémiumot, amely a jogszabály szerint járna neki, de ő nem adta meg – tette hozzá.

Kommunikációs költések:

Karácsony Gergely befogadta azt a módosítót is a jövő évi költségvetés megszavazása érdekében, amely megfelezi a kommunikációs stáb személyi kiadásaira szánt 400 milliót, a fennmaradó 200 pedig a hajléktalanellátásé lesz. Emiatt nem lesznek elbocsátások – mondta a főpolgármester, de hozzátette, hogy már eleve megfeleltek ennek az elvárásnak, mert az ő kommunikációjára ennek töredékét sem költik.

Parlamenti segélyhitel:

A parlament által szerdán elfogadott segélyhiteltörvény, amely akár anélkül is rákényszerítheti kölcsön felvételére a várost, hogy ahhoz a városvezetés vagy a közgyűlés hozzájárulna, elég a kormányhivatalnak megállapítania a főváros fizetésképtelenségét, a főpolgármester szerint „politikai porhintés”, és arról szól, hogy ha a kormány mégsem fizeti ki a béreket ígérete ellenére, akkor „majd valamilyen módon minket adórabszolgaságba visznek.

BKK-BKV vezető nélkül marad:

A BKK és a BKV vezérigazgatói posztjainak sorsáról Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi pályáztatási folyamat végén olyanokat szavazott meg nyertesnek a bírálóbizottság, akik mögött nem volt abszolút többség. Szerinte a mostani közgyűlésben nem látszik megugorhatónak, de azt nem szeretné, hogyha a BKV-t azért számolják fel, mert a közgyűlés nem tudja a felügyelőbizottságot megválasztani, azért az egy kicsit meredek lenne – jegyezte meg. Szerinte ez a helyzet nagy felelősséget ró mindannyiukra.

Azt pedig teljesen esélytelennek tartja, hogy bármelyik cégvezető-aspiráns a 33 fős közgyűlésből megkapja a kinevezéshez minimum szükséges 17 szavazatot.

