A nemzetközi minőség mellett arra is épül a két legnagyobb budapesti karácsonyi vásár, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas gasztronómiai kínálata, hogy számos megfizethető étel- és ital várja az idelátogatókat. A szervezők három pillérre épülő árképzést jelentenek be, így minden pénztárcának megfelelő, széles spektrumú étel- és italkínálat várja a látogatókat.

1. Árstabilitás: 1,5%-os az átlagos változás

A 2024-es árakhoz képest jelentkező, átlagosan 1,5%-os változás messze az inflációs érték alatt marad. Emellett a vásárban kapható ételek és italok közel 70%-ának ára nem változott a tavalyi évhez képest.

2. Pénztárcabarát megoldások

A karácsonyi vásárok szervezői hat évvel ezelőtt Magyarországon elsőként vezették be a fix áras pénztárcabarát menüt. Természetesen folytatódik a hagyomány, sőt, idén is több megoldás biztosítja, hogy mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő ételeket.

1600 Ft-os fix áras étel: minden nagykonyhánál elérhető lesz naponta egy étel 1600 forintos fix áron.

2000-2500 Ft-os tematikus fogások: minden héten tematikus gasztro hétvégék lesznek, melyek során minden vendéglátó kínál az adott hétvége témájához illő fogásokat, ezek között 2000-2500 forint közöttieket is.

1500 Ft-os Forralt bor: az extra ízesítés nélküli Forralt bor mindkét vásárban minden forróital-ponton ezen a fix áron kapható.

3. Az idei év nagyrendezvényeihez képest kedvezőbb árak

A vásárok árszínvonala a többi idei, hasonlóan magas látogatószámú magyarországi eseményhez és fesztiválhoz képest is kedvezőbben alakul. Ez a legtöbb kulcsterméknél egyértelműen megmutatkozik: a marhapörkölt 8300 Ft helyett 6500 Ft-ért is, a sima sült kolbász 7000 Ft helyett 5500-5700 Ft, a gulyásleves 6500 Ft helyett 4000 Ft-ért is elérhető, a sima lángos 3500 Ft helyett 2400 Ft-ért, a sajtos-tejfölös 5500 Ft helyett 3200 Ft-ért kapható a karácsonyi vásárokon.

Egységesen magas színvonal, közel 300 féle étel

Mindkét vásár gasztrokiállítói prémium street food minőséget képviselnek, minőségi alapanyagokból készített ételek kerülnek a látogatók tányérjára. A rendkívül széles, közel 300 féle ételt felvonultató választékban a forralt bortól a lángoson át a sous vide malaccsülökig vagy a lazacig terjed a kínálat, bőséges, kiadós adagokban, amelyek többségéből kérhető kisebb, kedvezőbb árú adag is.

Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas idén is a megszokott, kompromisszummentes, magas minőségű kínálattal és a mindenki számára elérhető opciók biztosításával várja a látogatókat – írják közleményükben a szervezők.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, ezen a héten pénteken, november 14-én nyitja meg kapuit a budapesti központi adventi vásár.