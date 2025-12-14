Péntek este több férfit tartóztattak le a Passautól délre található német-osztrák határ németországi oldalán, akiket azzal gyanúsítanak, hogy terrortámadást terveztek egy karácsonyi vásárban. A müncheni ügyészség szerint
a gyanúsítottak autót akartak használni a támadáshoz
– közölte a krone.at.
A letartóztatottak között három marokkói, egy egyiptomi és egy szíriai férfi van. A Dingolfing környékén lévő vásárban tervezett mészárlásra egy külföldi hírszerző ügynökség információi szerint az egyiptomi férfi szólította fel a többieket, feltehetően iszlamista indíttatásból.
Tavaly Magdeburgban történt ilyen tragédia: több mint kétszázan estek áldozatul, közülük
egy kilenc éves gyermek és négy felnőtt elhunyt
abban a németországi karácsonyi vásárban néhány nappal szenteste előtt, ahol egy ámokfutó hajtott a tömegbe a mentőautók számára kialakított bekötőúton keresztül.
Fegyveres fiatalt kergetnek a szászoknál
Alsó-Szászországban is riadót fújtak, ahol péntek este ki kellett üríteni egy karácsonyi vásárt, mert a szemtanúk azt állították, hogy
egy "hosszú fegyveres" férfit láttak az ünnepi forgatagban.
A bild.de információi szerint a bejelentést követően perceken belül több rendőrautó jelent meg a környéken, ahol a bekötőutakat is lezárták és egy helikopter is órákig körözött a vásárterület fölött.
A 17 és 20 év közötti gyanúsítottat azonban nem sikerült megtalálni, ezért a rendőrség a következő napokban fokozott jelenlétet tart fenn Duderstadtban.
Berlinben is volt valami a levegőbenSzombat este Berlin keleti részére is kivezényeltek több tucat rendőrt, miután egy 42 éves férfi dührohamot kapott és őrjöngésbe kezdett a Varsói hídon. A Morgenpost információi szerint többeknek okozott sérülést a támadásban, majd a kirobbant tömegverekedésben, ami után egy fiatal nőt is zaklatott, aztán egy törött üveggel arcon vágta és elmenekült a helyszínről.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!