Péntek este több férfit tartóztattak le a Passautól délre található német-osztrák határ németországi oldalán, akiket azzal gyanúsítanak, hogy terrortámadást terveztek egy karácsonyi vásárban. A müncheni ügyészség szerint

a gyanúsítottak autót akartak használni a támadáshoz

– közölte a krone.at.

A letartóztatottak között három marokkói, egy egyiptomi és egy szíriai férfi van. A Dingolfing környékén lévő vásárban tervezett mészárlásra egy külföldi hírszerző ügynökség információi szerint az egyiptomi férfi szólította fel a többieket, feltehetően iszlamista indíttatásból.

Tavaly Magdeburgban történt ilyen tragédia: több mint kétszázan estek áldozatul, közülük

egy kilenc éves gyermek és négy felnőtt elhunyt

abban a németországi karácsonyi vásárban néhány nappal szenteste előtt, ahol egy ámokfutó hajtott a tömegbe a mentőautók számára kialakított bekötőúton keresztül.

Fegyveres fiatalt kergetnek a szászoknál

Alsó-Szászországban is riadót fújtak, ahol péntek este ki kellett üríteni egy karácsonyi vásárt, mert a szemtanúk azt állították, hogy

egy "hosszú fegyveres" férfit láttak az ünnepi forgatagban.

A bild.de információi szerint a bejelentést követően perceken belül több rendőrautó jelent meg a környéken, ahol a bekötőutakat is lezárták és egy helikopter is órákig körözött a vásárterület fölött.

A 17 és 20 év közötti gyanúsítottat azonban nem sikerült megtalálni, ezért a rendőrség a következő napokban fokozott jelenlétet tart fenn Duderstadtban.