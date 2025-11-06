Európa legjobb karácsonyi vásárai között tartják számon a magyar főváros ünnepi rendezvényeit. November 14-én, pénteken látványos ünnepi díszbe öltözve, az adventi időszak illataival, ízeivel és fényeivel megnyitja kapuit a főváros két ikonikus adventi vására, a 15., jubileumi Advent Bazilika, valamint a Vörösmarty téri Vörösmarty Classic Xmas. Németországban azonban a terrorveszély idén is beárnyékolja a karácsony előtti időszakot – idén először – egyre több városban jelentik be, hogy inkább lefújják a turistavonzó karácsonyi vásárokat, mert nem tudják fedezni a terrorveszély miatt kötelező, biztonsági felkészülést.

Azonban a CNN nem ennyire borúlátó, olyan listát tett közzé, amely elrepíti az embert már gondolatban is.

Ausztria

Az osztrák fővárosban nagyjából 20 karácsonyi vásár közül lehet választani, de a Bécsi Álomkarácsonyi Vására a város egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező rendezvénye. Egy rénszarvasvonattal, egy óriási óriáskerékkel és egy óriási adventi koszorúval Bécs varázslatos látványossága fantasztikusan megtestesíti az ünnepi hangulatot. Bár az osztrák fővárosban körülbelül 20 karácsonyi vásárt rendeznek, a Wiener Christkindlmarkt (vagy Rathausplatz) az egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező esemény.

A Wiener Christkindlmarkt november 14-től december 26-ig tart nyitva. A jégpálya, vagy a karácsonyi vásárban található Jégálom 2026. január 6-ig lesz nyitva.

Svájc

A bázeli karácsonyi vásár a legnagyobb és vitathatatlanul a legjobb a környéken. Két részre oszlik, a Barfüsserplatzon és a Münsterplatzon, ahol körülbelül 150 feldíszített stand található. A családi programok közé tartozik a Münsterplatzon található karácsonyi meserdő.

A bázeli karácsonyi vásár november 27-én nyílik meg, és várhatóan december 23-ig tart nyitva.

Franciaország

Európa egyik legrégebbi karácsonyi vására, a strasbourgi 1570-ben nyílt meg, de azóta nagyot változtott. Több mint 10 helyszínre évente több mint 2 millió ember érkezik. A Place Kleber valószínűleg a legnépszerűbb hely a nagy karácsonyfának köszönhetően.

A strasbourgi karácsonyi vásár november 26-án kezdődik és december 24-én zár.

Belgium

Brüsszel igazán életre kel karácsonykor a Téli Csodáknak köszönhetően, ami inkább egy fesztiválra, mint egy piacra hasonlít. Belgium egyik legnagyobb és legnépszerűbb rendezvénye, a Bourse, a Place de la Monnaie, a Grand Place, a Place Sainte Catherine és a Marche aux Poissons nyílt tereire nyúlik vissza. Fény- és hangjáték, korcsolyázás és vidámparki attrakciók várják a látogatókat.

A Brüsszeli Téli Csodák november 28-tól január 5-ig tart.

Csehország

Prága karácsonykor mindent belead, a cseh főváros maga a téli csodaország megtestesítője az ünnepi időszakban. A legfontosabb vásárok az Óváros téren és a Vencel téren találhatók, ezek a helyek mindössze néhány perc sétára vannak egymástól.

A piacok november 29. és 2026. január 6. között lesznek nyitva.

Spanyolország

Az 1786-ban alapított Fira de Santa Llucia egynapos, december 13-i ünnepére emlékező rendezvényből egy háromhetes vásárrá nőtte ki magát. Közvetlenül a barcelonai katedrális előtt található a nyüzsgő piac.

A vásár november 29. és december 23. között lesz nyitva.

Olaszország

Sok látnivaló van Firenze varázslatos piacán, de semmi sem múlhatja felül a Santa Croce ferences bazilikájának gyönyörű hátterét. Bár ez a hagyományos vásár, más néven Weihnachtsmarkt, a német utcai piacokon alapul, sok szempontból nagyon olaszos hangulatot áraszt.

Az I Mercati Natale november 15-én kezdődik és december 24-ig tart.

Horvátország

A zágrábi advent mintegy 25 ünnepi piacból áll, amelyeket a horvát fővárosban tartanak. Zágrábot három egymást követő évben választották a „legjobb karácsonyi vásári úti célnak” az European Best Destinations online utazási portál szavazásán.

A 2025-ös zágrábi advent november 29-től január 7-ig tart.

Dánia

A dán vidámpark és élménykert karácsonykor még varázslatosabbá válik. A koppenhágai Tivoli Gardens több mint 1000 gyönyörűen feldíszített karácsonyfával várja a látogatókat. Az idei programban egy varázslatos fényinstalláció is szerepel, világító „tűzijátékkal” fűszerezve.

A karácsonyi ünnep Tivoliban november 14-től január 4-ig tart.

Észtország

Minden évben megrendezik a tallinni karácsonyi vásárt a Városháza téren. De, mint sok más hasonló vásáron, itt is a karácsonyfa a fő esemény. Tallinn karácsonyfája 1441 óta van itt kiállítva.

A tallinni karácsonyi vásár november 21. és december 28. között lesz.

Svédország

A Skansen karácsonyi vásár a svéd kultúra bemutatója egy csipetnyi karácsonyi varázslattal. Stockholmban hatalmas a karácsonyi vásárok kínálata, de egyik sem hagyományosabb, mint a Skansen. A világ legrégebbi szabadtéri múzeumában csodálatos kiállítás a svéd kultúráról, némi karácsonyi varázslattal fűszerezve.

A Skansen karácsonyi vásár november 28-tól december 21-ig pénteken, szombaton és vasárnap tart nyitva.

Finnország

A csodálatosan skandináv karácsonyi vásár Helsinkiben, a Szenátus téren, II. Sándor császár szobra közelében kerül megrendezésre. A Tuomaan Markkinat központi eleme egy vintage körhinta, a fiatalabb résztvevők ellátogathatnak a Mikuláshoz, akinek itt van a saját faháza.

A Tuomaan Markkinat 2025. november 28-tól december 22-ig tart.

Magyarország

Budapesten két fő ünnepi vásár található: a Szent István-bazilika karácsonyi vására, vagy Adventi Bazilika, és a Vörösmarty téri karácsonyi vásár.

Az Adventi Bazilika november 14-én nyílik meg és január 1-jéig tart. A Vörösmarty téri karácsonyi vásár november 14-én nyit és december 31-én zár.

Németország

A szabadtéri téli utcai piacok régóta Németországhoz kötődnek, és az európai ország ad otthont a legrégebbi és leglátogatottabb ünnepi piacok közül néhánynak. Berlinben, a fővárosban körülbelül 80 ilyen hely található, de a Gendarmenmark talán a leghíresebb. Nürnbergben, Bajorország második legnagyobb városában, a híres Christkindlesmarkt a 16. század óta áll. Karácsonykor körülbelül 200 standot állítanak fel a város központi piacterén,

A nürnbergi Christkindlesmarkt 202 5 november 28-án kezdődik és december 24-én ér véget.

A Gendarmenmarkt november 24-én nyit és december 31-én zár.

Anglia

A londoni Hyde Park Winter Wonderland minden évben hatalmas tömegeket vonz több mint 200 vidámparki attrakciójának köszönhetően, beleértve egy 70 méter magas óriáskereket.

A Hyde Park Winter Wonderland várhatóan november 14-én nyílik meg, és 2026. január 1-jéig tart nyitva.

Skócia

A jégpályától a magával ragadó fényjátékokig a skót főváros, Edinburgh történelmi belvárosa egész télen ünnepi piacokkal és látnivalókkal van tele. A népszerű városi parkban, az East Princes Street Gardenben található egy hagyományos karácsonyi vásár akár 70 standdal, egy óriáskerékkel és egy 80 méteres Starflyer vidámparki hullámvasúttal – a világ legnagyobb szállítható Starflyer nevű vidámparki attrakciójával. Eközben egy karácsonyfa labirintus található a St. Andrew Square Gardenben, és egy új látványosság, a Jégkirálynő kastélya, amely jégfaragásokkal és fali metszetekkel rendelkezik, a város egyik legfelkapottabb bevásárlóhelyén, a George Streeten épül.

Az East Princes Street Gardens karácsonyi vásár, Edinburgh fő ünnepi piaca, november 15-től 2026. január 4-ig tart nyitva.

Lengyelország

A Rynek Glowny, a lengyel város központi terének hatalmas részén elnyúló krakkói karácsonyi vásár Európa legnagyobbjai közé tartozik.

A krakkói karácsonyi vásár november 28-tól 2026. január 1-ig tart.

Szlovákia

A szlovák főváros, Pozsony különböző helyszínein, a Fő téren és a Ferencesek terén tarkított pozsonyi karácsonyi vásár varázslatos esemény. A városközpontban közlekedő ingyenes karácsonyi villamos valószínűleg a legélvezetesebb ahhoz, hogy eljussanak oda a látogatók.

A pozsonyi karácsonyi vásár november 27. és január 6. között kerül megrendezésre.

Szingapúr

Szingapúr karácsonyi csodaországa, amely immár 12. éve rendezi meg, egyre népszerűbb. A híres Gardens by the Bay természetvédelmi parkban megrendezett esemény körülbelül négy hétig tart, és több mint 27 000 négyzetmétert ölel fel.

A Gardens by the Bay Karácsonyi Csodaországa november 29-én nyitja meg kapuit, és január 1-jén zár.

Kanada

A korábban Torontói Karácsonyi Piacként ismert Distillery Winter Village a hagyományos európai ünnepi piac meghitt és bájos változata. A történelmi Distillery Districtben megrendezett fesztivál egy különleges faluval is várja a látogatókat, melyet a „Bad Hats' Narnia” ihletett, C. S. Lewis „Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény” című művének adaptációja.

Az esemény november 13. és január 4. között csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap látogatható.

Egyesült Államok

New York

Manhattanben lévő Bryant Parkja minden évben Téli Faluvá változik. A híres szabadtéri piacon egy 17 000 négyzetméteres szabadtéri jégpálya is van, amely ingyenesen használható. A Bryant Parkban található Bank of America Winter Village október 24-én nyílt meg, és várhatóan január 4-ig tart nyitva.

Chicago

Az 1996-ban indított Christkindlmarket Chicago a történelmi nürnbergi Christkindelmarktból merít ihletet, ízelítőt hozva a hagyományos német karácsonyi vásárok hangulatából a Szeles Városba. Idén a rendkívül népszerű piacot három helyszínen rendezik meg – a chicagói Daley Plazában, a közeli Aurorában található RiverEdge Parkban és a Wrigleyville-i Gallagher Way-en.

A Daley Plazában található Christkindlmarket Chicago és a RiverEdge Parkban található Christkindlmarket Chicago november 21. és december 24. között ntart nyitva.

A Gallagher Way-en található Christkindlmarket Wrigleyville november 23-tól december 31-ig naponta nyitva tart (december 25-én zárva tart).