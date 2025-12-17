Jótékonysági karácsonyi vásárt tart az Aldi advent utolsó hétvégéjén, december 19. és 21. között Budapest XIII. kerületében, a boltlánc Pannónia utcai üzleténél. Azt írják, hogy a gyerekek számára körhintával, valamint meleg teával, forralt borral, valamint virslivel és kenyérlángossal is készülnek, a vásár teljes bevételét pedig közhasznú szervezet részére ajánlják fel.

A poszt alapján ez lehet az egyik legolcsóbb karácsonyi vásár, a kenyérlángos darabja 399 forint, 800 forintért pedig két virslit kapunk kiflivel és dinsztelt káposztával. Forralt bort 450 forintért kaphatunk, forró teát pedig 200 forintért.