Évente 300 napsütéses nap, alacsony megélhetési költségek, mediterrán nyugalom és vendégszerető emberek, de főként csábító adókedvezmények – ezekkel az ígéretekkel reméli a görög kormány, hogy ráveszi a külföldieket: helyezzék át Görögországba az adózás szerinti tartózkodási helyüket.

A fő vonzerő a legújabban bejelentett, kedvezményes átalányadó-kulcs, illetve a rendkívül könnyű ügyintézés, amivel nemcsak a szupergazdagokat vonzanák magukhoz, hanem a hazatérőknek, és a nyugdíjasoknak is jelentős megtakarítást kínálnak.

Néhány kattintással több maradhat a zsebekben

A görög kormány számítása egyszerű: a más országból átjelentkező, új adófizetők pénzt költenek az országban: fogyasztanak, ingatlanokat, autókat, szolgáltatásokat vásárolnak, vagy vállalkozásokat indítanak, ezzel is erősítve az ottani gazdaságot.

Cserébe megérte például a bürokrácia csökkentése: október óta a görög AADE adóhatóság digitálisan, a weboldalán keresztül kezeli a teljes kérelmezési folyamatot, amivel megszűnt a papírmunka és jóval rövidebb idő alatt, egyszerűen lehet becsekkolni a mediterrán ország adóparadicsomába.

Év végéig milliárdokat várnak, bagóért cserébe

Az új szabályozás három fő csoportot céloz: a külföldi nyugdíjasokat, milliomos polgárokat/befektetőket, és az elvándoroltakat.

A főszabály szerint azok, akik a napfényes államba költöznek, és három éven belül legalább 500 ezer eurót (körülbelül 193 millió forintot) fektetnek be ingatlanokba, üzleti érdekeltségekbe vagy államkötvényekbe, mindössze évi 100 ezer eurós (~38 és félmillió forintos) átalányadót fizetnek, illetve családonként további 20 ezer eurót (~7,7 millió forintot) – függetlenül a tényleges, bárhonnan származó jövedelmeiktől.

Ezzel a lehetőséggel 15 évig lehet élni, mindössze annyi feltétellel, hogy a kérelmet megelőző nyolc évből hétben ne álljon fenn adókötelezettség Görögországban.

A modell különösen vonzónak ígérkezik: a Henley & Partners bevándorlási tanácsadó cég becslései szerint Görögország az év végére körülbelül 1200 külföldi tehetős személyt vonzhat, akiknek a teljes vagyona 7,7 milliárd euró körüli – írja a Morgenpost.

A tengerparton élvezhetik az időskori éveket

Athén a nyugdíjasokat is célba vette: azok, akik nyugdíjba vonulásuk után Görögországba költöznek, nemcsak a mediterrán hangulatot élvezhetik a tengerpartokon, hanem az alacsony adókat is.

A görög adóhatóság ugyanis esetükben 15 éven át mindössze hét százalékos jövedelemadót számol fel nemcsak a nyugdíjra, hanem az érintett összes, külföldön szerzett jövedelmére is, például a bérleti díjakra, vállalkozói kivétre, befektetés utáni nyereségre.

Ez pedig – európai összehasonlításban – különösen előnyös lehet a tehetős szépkorúaknál: az adóhivatal ezt abból is látja, hogy eddig több mint 8000 kérelmet kaptak más országokból az átjelentkezésre.

Eddig több ezer külföldi nyugdíjas jelentkezett be a görögökhöz Kép: Getty Images

Hazacsábítják az elvándorolt fiatalokat

Az ország az átlagkeresetű sajátjaira is gondolt: azok az elvándorolt polgárok, akik az elmúlt hat évből legalább ötben külföldön adóztak, ha visszatérnek és otthon vállalnak munkát alkalmazottként vagy vállalkozóként, hét éven keresztül csak a rendes jövedelemadó felét kell fizessék.

Ezzel a 2010-es évek pénzügyi válság idején emigrált görögöket, többnyire képzett fiatalokat csábítanák haza – számuk körülbelül 660 ezerre tehető.

Felmérések szerint mára rengetegen vissza is térnének, de az alacsony átlagjövedelmek elrettentik őket – ezt ellensúlyoznák a kedvező adózással.

Megugrott a menekülő milliárdosok aránya

Nemrég megírtuk: Svájc, az Egyesült Arab Emírségek és az USA után a letelepedési ügynökségek szerint feltörekvőben van egy másik uniós ország is, amely immár komoly konkurenciát jelenthet a görögöknek.

Olaszországba is egyre több – becslések szerint az idén 3600 – milliárdos menekíti át a vagyonát, akiknek hasonlóan jutányos átalányadózást kínálnak.

A trendek egyébként azt mutatják, hogy a világ milliomosainak kevesebb mint 1 százaléka – a vagyonmentés érdekében – évente változtat lakhelyet, a többség viszont akár évekre is megmarad egy vonzó környéken: a „vándorgazdagok” abszolút száma ráadásul feltűnően megugrott az elmúlt időszakban.