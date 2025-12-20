11 napja lesz mindenkinek arra, hogy szerencsét próbáljon a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékkal és elnyerjék a csillagászatinak tűnő 7 milliárd forintot, mely meghaladja az Ötöslottó eddigi legnagyobb nyereményét is. A Szerencsejáték Zrt. lottózóiban, értékesítőhelyein és online felületein a december 20-a szombaton a sorsolást követő rendszernyitástól megvásárolt Ötöslottó szelvények – az 52. héten érvényes öthetes szelvényekkel együtt – vesznek részt a játékban.

Az Ötöslottó december 20-i sorsolásán nem született telitalálat. A négyesek 3.014.430 Ft-ot, a hármas találat 23.730 Ft-ot, a kettes pedig 2.905 Ft-ot ér. Élesbe fordult viszont a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték, amely miatt az Ötöslottó fogadási ideje ezen a héten meghosszabbodik december 31. 23 óráig.

Ez azt jelenti, hogy a december 27-i SzerencseSzombat műsorban csak a Luxort és a Jokert sorsolják. Az Ötöslottó sorsolása 2026. január 1-jén 0 óra 20 perctől várható, amelyet élőben a Duna csatornán lehet majd követni, ismétlését aznap délután 17:45-től a TV2-n láthatják a játékosok.

A Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték az Ötöslottó aktuális főnyereményét egészíti ki csupán erre az egy alkalomra, az extra nyeremény nem érinti az alsóbb nyerőosztályokat. Ez azt jelenti, hogy ha az újév első órájában nem lesz telitalálatos szelvény, akkor a következő, vagyis a 2026. január 3-án tartott sorsoláson a legnagyobb megnyerhető összeg a halmozódás szokásos rendje szerint alakul – derül ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.

Az elmúlt évtizedekben a Szerencsejáték Zrt. játékai közül az Ötöslottó adta a legnagyobb összegű főnyereményeket, 2024 őszén volt a játék eddigi legnagyobb jackpotja: 6,6 milliárd forint. 2025-ben háromszor volt telitalálat, 4-4 milliárd forintos és 1,5 milliárd forintos nyereménnyel.

A Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékról itt érhető el egy összefoglaló videó, a játék részvételi szabályairól pedig további információk a szerencsejatek.hu oldalon olvashatók.