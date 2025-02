Egy közös feltétele van a kormányzati intézkedéseknek, amit úgy hívnak béke, ezt háború idején nem lehet megcsinálni, az elmúlt 3 évben ezért nem lehetett világszinten példátlan intézkedéseket hozni – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban adott szokásos pénteki interjújában. A három évben, amit mögöttünk van, nem gondolhattunk áttörésre – fogalmazott.

Kézzel fogható közelségben van a béke, bár a harcok még folynak tovább, de már nem fog eszkalálódni.

A béke logikája alapján lehet szervezni a lépéseket – fogalmazott a kormányfő, aki megerősítette, ezek nagyívű, a családokra összpontosító intézkedések. A világon a legfontosabb dolog a család, nekik kell segíteni, szülessenek gyerekek. Aki gyereket vállal ne járjon rosszabbul, mint aki nem vállal – tette hozzá.

De a legfontosabb mégiscsak az, hogy van gyerek vagy nincs gyerek

– mondta a miniszterelnök. Szerinte erős ország nincs erős családok nélkül, és fontos, hogy mindenkinek legyen munkája. 4 millió 700 ezer ember dolgozik, keletkeznek erőforrások, ki kell teljesíteni a családpolitikát – jegyezte meg a kormányfő, aki nagy akciótervnek nevezte a két és háromgyerekeseket érintő adókedvezményeket.

Az árstop helyett hosszú küzelem.

Az inflációról való okoskodást abba kell hagyni, nem kell túlbonyolítani semmit, a termelők megtermelik a tejet, tőlük 200 ért viszik el, a boltban 550 forint, ugyanez van a tojással, hol a profit, ki emeli háromszorosára az árát? – hozta fel a példát Orbán Viktor.

Hol a pénz, mit kell tenni? – ezeket a kérdéseket kell feltenni és megnézni, hova lesz a pénz. Vége a háborúnak, miért emeltek ekkorát? Erre kell válaszokat találni – mondta a miniszterelnök, aki szerint ez az ő és a nemzetgazdasági miniszter feladata.

„Magyarország egy családi adóparadicsom lesz”

Van gyerek, vagy nincs gyerek. Ezt tükröztetni kell az adórendszerben. A családi pótlékot megtartottuk – hangoztatta Orbán Viktor. Rámutatott, 4 millió 700 ezer ember dolgozik, keletkeznek erőforrások, ki kell teljesíteni a családpolitikát. Szerinte abban igazuk van a kritikusoknak, hogy a kormány valóban nagy vállalást tett. A miniszterelnök szerint ez egy olyan nagyságrendű pénzügyi feladat, ami teljes erőbedobást igényel.

Orbán Viktor beszélt a nyugdíjasoknak szánt havi áfavisszatérítési összegről, hozzátette, hogy ezt ki kell bírnia a költségvetésnek. Bár a törvény az, hogy az inflációval egyenlő mértékben emeljük a nyugdíjakat, itt be kell avatkozni. Ezért kell az élelmiszer áfavisszatérítés – mondta.

Itt vannak a nyugdíjas áfa-visszatérítés részletei, akár havi 15 ezer is visszajárhat Körülbelül 60 ezer forintnyi értékben kell vásárolni ahhoz, hogy a kedvezményt maximálisan kihasználhassák a nyugdíjasok

Folytatni kell azt a munkát, amit Donald Trump és Elon Musk elkezdtek

– mondta a kormányfő arra a kérdésre, hogy mit vár László Andrástól, akit csütörtökön nevezett ki a USAID-et vizsgáló kormánybiztosnak. Orbán Viktor szerint fel kell tárni a politika- és médiakorrupciót Magyarországon.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy üldözni kell az újfajta dizájner drogok terjesztőit, és kijelentette azt is, hogy „olyan, hogy Pride, nincs többé”. Orbán Viktor beszélt a jövő heti uniós csúcsról, és kijelentette, „itt és most elképzelhetetlen Ukrajna uniós csatlakozása”.