Ahogy közeledik a karácsony, a magyar háztartások költségvetése is egyre szorosabbra húzódik: az ajándékok, az ünnepi menü és a dekoráció mind-mind megdobja a kiadásokat. Az idei szezonban a költségek növekedését ráadásul az infláció is erősen befolyásolja, hiszen minden – a ruhaneműtől az élelmiszerekig – drágább lett. Nem meglepő, hogy a háztartások többsége előre tervezi a büdzsét, és egyre nagyobb hangsúlyt kap a tudatos vásárlás, a spórolás és az akciók kihasználása, hogy a karácsonyi hangulat ne menjen a pénztárca rovására.

Durván feltolta költéseinket az infláció

A magyarok idén átlagosan 129 ezer forintot szánnak a karácsonyra, amiből az ajándékok és az ünnepi menü költségeit fedeznék.

Ez 26 százalékos növekedés a tavalyi évhez képest, jócskán meghaladva az inflációt.

A kiadásokhoz a lakosság egyharmada saját megtakarítását használja, a többség a havi jövedelmére támaszkodik, míg 11 százalékuk hitelt is bevonná. Az év végi munkahelyi juttatásban, azaz pulykapénzben a dolgozók 18 százaléka bízik. A magyarok közel fele – saját bevallásuk szerint – hajlamos túlköltekezni az ünnepek alatt, 14 százalékuk ráadásul annyira, hogy januárban meg kell húzni a nadrágszíjat – derül ki a Cofidis kutatásából.

A karácsony hangulatát a sütés-főzés és a feldíszített fa adja, a legtöbben erről semmi esetre sem mondanának le, még akkor sem ha anyagi problémáik vannak.

Az ünnepi menüre átlagosan 45 ezer forintot szánnak,

a karácsonyfát tízből heten állítanak, és a műfenyő (55 százalék) továbbra is a legnépszerűbb, a vágott fa 30, az élő fenyő 9 százalékos részesedéssel. A fa átlagosan 13 700 forintba kerül.

Ha tehetnénk, nem ajándékoznánk – de muszáj...

A felmérés szerint idén a magyarok közel 75 százaléka tervezte, hogy ajándékot vásárol szeretteinek, ez a szám pedig fokozatosan nő már 4 éve. A magas szám ellenére sokan nyilatkoztak úgy, hogy az ajándékozás egy nyomasztó, kötelező feladat, és legszívesebben ezen spórolna, ha tehetné.

Az ajándékozók azonban arról vallottak, hogy átlagosan 46 ezer forintot költenek, és maximum 6 embert lepnek meg. Ezek 85 százaléka az ár-összehasonlító oldalakat hívja segítségül vásárláskor, és jellemzően akciós termékekre vadásznak.

A magyarok 50 százaléka tárgyi ajándékkal lepi meg szeretteit, 11 százalék élményt ad, 39 százalék pedig mindkettőben gondolkodik. A legnépszerűbb meglepetések a szépségápolási cikkek és illatszerek (43 százalék), a ruhanemű népszerűsége 41 százalékra nőtt, a játékok pedig 37 százalékkal a dobogó harmadik fokán állnak. Egyre többen adnak prémium élelmiszert, és bár az olvasás kevésbé elterjedt, a könyv bekerült a top5 ajándék közé. A 30 év alattiak közel 10 százaléka streamingelőfizetést is választana karácsonyra.

Karácsony = hitel?

Irracionális döntésnek tűnhet a karácsonyi ajándékot, dekorációkat vagy az ünnepi menüsort hitelből fedezni, mégis sok magyar kényszerül erre. Ráadásul még inkább felerősítik ezt a tendenciát az elinflálódó bérek és az általánosságban pesszimistább jövőképpel rendelkező gazdasági helyzet is.

Az év utolsó hónapjaiban, különösen a november-decemberi időszakban, az ünnepek és az akciók (mint például a Black Friday, ami ma már sokkal inkább heteket vagy akár egy-egy hónapot jelent, mintsem egy pénteki napot) további kiadásokra ösztönzik a fogyasztókat, ami tovább növeli a pénzügyi terheket.

Gyakori karácsonyi ajándék a legújabb iPhone, laptop, háztartási gép, műzsaki cikk vagy épp egy-egy élmény – ezek finanszírozásához sokszor kell plusz segítség a lakosságnak, mert a havi jövedelmük vagy megtakarításuk nem elegendő az extra kiadások fedezéséhez. A magyarok többsége egyébként műszaki cikkek vásárlása miatt vesz fel fogyasztási hitelt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrisebb statatisztikája szerint a lakossági hitelek cél szerinti megoszlásában 54,1 százalékos részt tesznek ki a lakáskölcsönök, közben azonban a fogyasztási hitelek is jelentős részt szakítanak a szektorban:

az áruhitel 21,3 százalékot,

a személyi kölcsönök 15,1 százalékot,

míg a folyószámlahitelek 2,4 százalékot tesznek ki a teljes portfólióból.

Jól látszik tehát, hogy a fogyasztásra (is) felhasználható hitelek közül a legnépszerűbbek a személyi kölcsönök, ezeket követi jelentős lemaradással a sorban a hitelkártya-tartozások értéke, majd a folyószámlahitel és az áruhitel következik.

Az év utolsó két hónapjában nagyjából 5–15 százalék közötti volumennövekedés és szerződésszám-emelkedés tapasztalható az év előző hónapjaihoz képest.

Úgy tűnik, hogy ingyenes a hitel, de érdemes vigyázni

Sokan vannak, akik tudatosan előre terveznek nemcsak a vásárlással, hanem azzal is, hogy milyen hitelkonstrukciót vesznek igénybe, amennyiben szükséges. A legtöbben azonban még mindig inkább impulzívvásárlók, azaz érzelmi alapon hoznak döntést az adott pillanatban.

Ezen a pontos fontos megemlíteni a rejtett költségeket, főleg az áruhitelek esetén érdemes erre figyelni. A 0 százalékos hitel tényleg ingyen hitelezést jelent számunkra vagy vannak rejtett költségek? A törlesztési határidőkre ezeknél a konstrukcióknál mindenképp érdemes a szokásosnál is jobban odafigyelni, ugyanis egy-egy késve fizetés akár egy magasabb kamatra való átállást is magával hozhat.

Emellett a termék árát is érdemes összehasonlítani, megnézni, hogy a 0 százalékos thm-mel nem-e drágább a termék, mintha hitel nélkül vásárolnánk meg. Elsőre ugyanis kecsegtetőnek tűnik az ingyenhitel, azonban ha jobban a számok mögé nézünk, nem biztos, hogy ilyen rózsás a helyzet.

Egy kis tudatosság az év végére

Törekedjünk arra, hogy a karácsonyi ajándékokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül vásároljuk meg. Gyakran csak utólag derül ki, hogy nem volt jó döntés kölcsönpénzt igénybe venni az ajándékozás miatt, ezért még a vásárlás előtt alaposan gondoljuk át, valóban szükség van-e az adott ajándékra, illetve mennyire hasznos.

Ne érzelmi alapon döntsünk a hitelfelvételről, inkább keressünk kedvezőbb árú alternatívát. Fontos szem előtt tartani, hogy a hitel nem ajándék: minden esetben vissza kell fizetni, ráadásul a járulékos költségekkel együtt. Ha a vásárlás nem sürgős, érdemes lehet halasztani, hiszen például a januári leárazásokkal jelentős összegeket spórolhatunk meg.

A tudatos pénzügyi döntéseket sajnos nehezíti, hogy az áruhitelek ma már szinte mindenhol könnyen elérhetők, és a hév miatt sokszor a magas teljes hiteldíj mutató (thm) sem riasztja el a fogyasztókat.

Fontos, hogy szánjunk elegendő időt a megfelelő konstrukció kiválasztására. Hasonlítsuk össze az ajánlatokat, és válasszuk ki a számunkra legkedvezőbb hiteltípust. Bár ez nem mindig egyszerű feladat, elengedhetetlen a hosszú távon is jó döntés meghozatalához.

A döntés előtt mérlegelje a lehetőségek mellett a kockázatokat is. Fontos, hogy csak akkor vegyünk fel pénzkölcsönt, ha rendelkezünk a törlesztéséhez megfelelő jövedelemmel, erről ne feledjen tájékozódni még a szerződés aláírása előtt. Ha szükséges, kérje szakértő segítségét is.

Ne feledje, hogy a leggyorsabban megkapható kölcsön nem feltétlen a legjobb.