Mindössze 50-60 ezer forinttal kalkulálhatnak nyugdíjba vonulásokkor most a katások. Erre jutottak a Bankmonitor szakértői, górcső alá véve,

mekkora összegű nyugdíjat kaphatnak az érintettek 2026-ban.

Ahogy azt megírtuk, jövő januártól a minimálbér várhatóan 11 százalékkal emelkedik, így 322 800 forint lesz. Ám ez a nyugdíj előtt álló katásoknak csak további nehézségeket okoz. Az ellátási alap ugyanis jövőre is marad 108 ezer forint. Magyarán a katások a társadalombiztosítás rendszerében egy mindössze bruttó 108 ezer forint keresettel rendelkező embernek számítanak.

A nyugdíj szempontjából mivel a számítás alapja a fenti összeg, elég csekély összegű ellátásra jogosultak, másrészt az éveik sem gyűlnek a megszokott ütemben. Mivel a szolgálati időt arányosítják, a nyugdíjuk úgy számolódik, mintha csak az év 4 hónapjában dolgoztak volna, avagy 33 százalékban.

Bár októberben az átlagos öregségi nyugdíj összege 246 187 forint volt, a katások azonban nemhogy az átlagot, de még a minimálbér után járó nyugdíjszintet sem fogják megközelíteni a szakértők várakozása alapján.

Ami pedig kulcsfontosságú: aki aktív éveinek jelentős részében ezt az adózási formát választotta, az csupán havi 50-60 ezer forint körüli ellátásra számíthat.

A jelzett összeg a jelenlegi átlagnyugdíjnak a negyedét sem éri el, így a megélhetés biztosítása érdekében, nem hátrány, ha az érintettek rendelkeznek megtakarítással vagy valamilyen előtakarékossági megoldással.