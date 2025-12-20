Léteznek ma Magyarországon olyan méltányossági lehetőségek, amelyekkel az állam célzottan segíthet a kisnyugdíjasokon, de ezekről kevesen tudnak. A jogszabály adott, és 2025-től még kedvezőbb feltételek is életbe léptek – írta a Profitline.

Alacsony nyugellátást kaphat az, akinek kevés ledolgozott éve volt, alacsony keresettel rendelkezett, vagy a nyugdíjazás éveiben kedvezőtlen valorizációs szorzók voltak érvényben.

Törvényi lehetőség van arra, hogy kérelemre megemeljék a nyugdíjat, ha a nyugdíj és más rendszeres ellátások együttes összege nem haladja meg a 140 000 forintot. Ez jelentős emelés a korábbi 120 ezres limithez képest.

Előnyt élveznek:

a hosszú szolgálati idővel rendelkezők (férfiaknál 35, nőknél 30 év felett),

a 70 év felettiek,

akik gyermeket neveltek,

akik korábban még nem kaptak méltányossági emelést.

Az emelés összege havonta 3 000–8 000 forint, és háromévente igényelhető.

Létezik egyszeri segély is.

Ez akkor kérhető, ha valaki olyan élethelyzetbe kerül, amely veszélyezteti a megélhetését (például magas gyógyszerköltség, váratlan kiadás).

Ennek feltételei:

közös háztartásban élőknek maximum 100 000 forint a havi jövedelme,

egyedül élőnek maximum 120 000 forint a nyugdíja.

Az összeg 15 000–50 000 forint, és évente egyszer adható.

Létezik a nyugdíj kivételes méltányosságból történő megállapítása is.

Ez azoknak szól, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt, de nem szerezték meg a szükséges szolgálati időt.

Öregségi nyugdíj esetén már az is elég lehet, ha a kérelmező a szükséges szolgálati idő legalább felével rendelkezik. Hasonló szabályok vonatkoznak az özvegyi nyugdíjra és árvaellátásra, sőt rendkívüli esetben még ennél is rugalmasabb elbírálás lehetséges.

A kérelmet igényelni kell, nem automatikus: