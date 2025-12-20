Léteznek ma Magyarországon olyan méltányossági lehetőségek, amelyekkel az állam célzottan segíthet a kisnyugdíjasokon, de ezekről kevesen tudnak. A jogszabály adott, és 2025-től még kedvezőbb feltételek is életbe léptek – írta a Profitline.
Alacsony nyugellátást kaphat az, akinek kevés ledolgozott éve volt, alacsony keresettel rendelkezett, vagy a nyugdíjazás éveiben kedvezőtlen valorizációs szorzók voltak érvényben.
Törvényi lehetőség van arra, hogy kérelemre megemeljék a nyugdíjat, ha a nyugdíj és más rendszeres ellátások együttes összege nem haladja meg a 140 000 forintot. Ez jelentős emelés a korábbi 120 ezres limithez képest.
Előnyt élveznek:
- a hosszú szolgálati idővel rendelkezők (férfiaknál 35, nőknél 30 év felett),
- a 70 év felettiek,
- akik gyermeket neveltek,
- akik korábban még nem kaptak méltányossági emelést.
Az emelés összege havonta 3 000–8 000 forint, és háromévente igényelhető.
Létezik egyszeri segély is.
Ez akkor kérhető, ha valaki olyan élethelyzetbe kerül, amely veszélyezteti a megélhetését (például magas gyógyszerköltség, váratlan kiadás).
Ennek feltételei:
- közös háztartásban élőknek maximum 100 000 forint a havi jövedelme,
- egyedül élőnek maximum 120 000 forint a nyugdíja.
Az összeg 15 000–50 000 forint, és évente egyszer adható.
Létezik a nyugdíj kivételes méltányosságból történő megállapítása is.
Ez azoknak szól, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt, de nem szerezték meg a szükséges szolgálati időt.
Öregségi nyugdíj esetén már az is elég lehet, ha a kérelmező a szükséges szolgálati idő legalább felével rendelkezik. Hasonló szabályok vonatkoznak az özvegyi nyugdíjra és árvaellátásra, sőt rendkívüli esetben még ennél is rugalmasabb elbírálás lehetséges.
A kérelmet igényelni kell, nem automatikus:
- formanyomtatványon, akkor a vármegyei vagy fővárosi kormányhivatalnál kell benyújtani,
- papíron vagy elektronikusan,
- a helyzetet igazoló dokumentumokkal (pl. gyógyszerköltségek).
