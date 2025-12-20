Szép csendben eláraszthatják az élelmiszerboltok polcait a génmanipulált alapanyagok: jelentős ellenállás mellett ugyan, de az Európai Unióban a hét utolsó munkanapján rábólintottak, hogy ezentúl

nem kell külön címkén feltüntetni a termékeken, ha egy élelmiszert génmódosított növényekből készítettek.

Emellett a technológiák jóváhagyása előtti, kiterjedt környezeti hatásvizsgálatokat is eltörlik és felszabadítják a szabadalmakat. A módosítás az unió országaiban, így

a magyar piacon is ismeretlen trendeket hozhat a fogyasztásban.

Új növényfajtákra áhítoznak

Az AFP hírügynökség jelentette: az eddigi szigor enyhítéséről a 27 tagállam liberális, konzervatív és szélsőjobboldali képviselői pénteken szűk többséggel már döntöttek, bár az Európai Parlamentnek még jóvá kell hagynia a törvényt.

Az új jelölési szabályok az úgynevezett új genomikai technikákra (NGT-kre) vonatkoznak: ezek korlátozott számú géntechnológiai beavatkozást, génszerkesztő megoldásokat foglalnak magukban, amelyek az Európai Bizottság szerint csupán felgyorsítják a hagyományos nemesítést.

A technológia támogatói abban reménykednek, hogy ez a módszer új növényfajtákhoz vezet, amelyek például jobban megbirkóznak az aszályokkal és kevesebb műtrágyát igényelnek. A jövőben pedig

sokkal jobban megéri majd befektetni a génmódosító technológiákba,

mivel a tervezet szerint ezeket a fajtákat csak a magokon kell majd genetikailag módosítottként megjelölni, a készterméken már nem.

Ki tudja, mit etetnek meg velünk

Eltörlik a jóváhagyás előtti környezeti hatásvizsgálatokat is, arra hivatkozva, hogy ezek annyira összetettek és időigényesek, hogy nem éri meg ellenőrizni a manipulált növényeket. Emellett az új fajták használatának nyomon követését is megszüntetik, ami azt jelenti, hogy

a jövőben nem lehet majd tudni, milyen élelmiszerekben használtak fel génmódosított alapanyagokat.

Az EU-s lazítás kritikusai attól tartanak, hogy a genetikailag módosított növényeket a szél olyan földekre is elszállíthatja, ahol valójában nem is termesztik őket, ez pedig káoszt idéz elő a hagyományos termesztésben.

Nem vagyunk oda a manipulált élelmiszerekért

A tárgyalások egyik fő vitapontja a technológiák és fajták szabadalmaztathatósága volt – számol be a Berliner Zeitung. A többség végül ebben is győzedelmeskedett, engedélyezik a szabadalmakat, holott a hagyományos vetőmagoknál ez nem adott. Márpedig az ilyen laza szabályozás lehetővé teheti a nagyvállalatok számára a szabadalmak megszerzését,

a kis- és középvállalatokat pedig kisemmizhetik

– aggódnak a szakértők.

A magyar agrárpolitika nem rajong a génmódosított élelmiszerek elterjedéséért: mint azt Nagy István agrárminiszter többször kijelentette, Magyarország GMO-mentes mezőgazdaságot épít, és ragaszkodik ahhoz, hogy

ismeretlen technológia kipróbálás nélkül ne veszélyeztesse a magyar társadalmat.