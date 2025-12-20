Karácsony Gergely szerint a kormány hiába ígérte meg, továbbra sem fizették ki a 12 milliárd forintot a tömegközlekedésre.

„A kormány bliccel” – fogalmazott a főpolgármester.

Azt, hogy ez megilleti a fővárost, Gulyás Gergely is elismerte korábban a Kormányinfón, de Szentkirályi Alexandra és Wintermantel Zsolt is posztolt arról, hogy 20 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros – írja a Telex.

Karácsony szerint a forrás kifizetése nélkül Budapest nem tudja lezárni az idei évet, és a következő pénzügyi időszak indítása is veszélybe kerül.

A főpolgármester rendhagyó lépésre szánta el magát: bejelentette, hogy a budapesti tömegközlekedési eszközök hangosbemondóiban is el fogják mondani, hogy „a kormány bliccel”.

A főpolgármester abban bízik, hogy a nyilvános nyomás hatására az állam gyorsan rendezi a tartozását.

A főpolgármester szerint a szerződés szövege évek óta lényegében változatlan: „csak az évet írták át benne, az összeg viszont csökkent, mára 12 milliárd forintra”. Ez az összeg a budapesti tömegközlekedés finanszírozásának mintegy 7 százalékát fedezi, nagyjából annyit, amennyi a bérlet- és jegybevételek áfatartalma.

„Az állam tulajdonképpen egy fillért nem tesz bele abba, hogy Magyarország legnagyobb közlekedési rendszere működjön nap mint nap”

– mondta a főpolgármester. Szerinte az elmúlt években egy rutin volt, hogy valamikor november, október környékén jött egy levél a minisztériumtól. Az állam a dokumentum szerint még idén átutalja a 12 milliárd forintos normatívát a fővárosnak, de erre eddig nem került sor.