Felháborodtunk a nyugdíjadó tervén! – nyilatkozta az Idősek Tanácsának egyik tagja pénteken a jokor.hu nyugdíjasportálnak. Szerinte a régi, baloldali rendszernek köszönhetik, hogy vannak még kevés nyugdíjjal rendelkezők. „2010 előtt, a baloldal rengeteg pénzt vett ki a nyugdíjasok zsebéből. Elég csak a 13. havi nyugdíj akkori eltörlésére gondolni. Ezért is felháborító, amit az egykori baloldali közgazdászok most mondanak - és ezeket a gondolatokat látom visszaköszönni a Tisza nyugdíjadójában is" – fogalmazott Kusovszky Imréné.

Hozzátette: a Tisza-csomagban eddig mintegy 30 ezer forint havi mínuszt egészen biztosan talált, amit a nyugdíjasok zsebéből vennének ki.

Kusovszky Imréné szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása helyes döntés volt, és a 14. havi nyugdíj bevezetését is jó iránynak tartja. Mindig van helye a pénznek, mondta, és felsorolta, hogy ott vannak a felújítási pályázatok, az élelmiszer-utalvány, az árréstop, vagy éppen a könnyített készpénz-felvétel. Mint fogalmazott, „a nyugdíjasok anyagilag stabil lábakon állnak, és a Gondosórának köszönhetően biztonságban is vannak.”