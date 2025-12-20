Tulajdonosváltáson esett át a világ egyik legismertebb elektronikai áruházlánca, a Media Markt: a vállalat mögött álló Ceconomy 85,2 százalékos többségi részesedése november végén a kínai JD.com-hoz került.

Az Index azt írja a Forbes beszámolója alapján, hogy a tranzakció nem kényszerű válságmentés volt, sokkal inkább stratégiai lépés, amelynek célja a cég felgyorsítása és megújítása.

A vállalat jövőben több szolgáltatást is kínálna, például telefonokra védőfólia elhelyezése, roller- és e-mobilitási szerviz és személyes tanácsadás.

A Media Markt pénzügyi helyzete stabil: a 2024/25-ös üzleti évben több mint 23 milliárd eurós árbevételt ért el, miközben az üzemi eredmény és a pénzáramlás is jelentősen javult. A Forbes szerint a tulajdonosváltás hátterében az állt, hogy az üzletlánc az online kereskedelemben lemaradt főbb versenytársaitól. A JD.com e-kereskedelmi tapasztalata kulcsszerepet kaphat abban, hogy a Media Markt erősítse digitális jelenlétét.

A Media Markt üzletei nem zárnak be, csak újra lesznek értelmezve.

A 2025/26-os üzleti évben a boltok 90 százaléka lesz felújítva, Európában Xpress és Smart Store üzletek is nyílnak, a „bazársoros” zsúfoltság pedig megszűnik. Magyarországon Budaörsön lehet hasonlóval találkozni.

A legnagyobb hazai változás a Facebookról is ismert Marketplace lesz, így külső partnerek is árulhatják termékeiket a vállalat online felületein.