A japán pénzügyminisztérium előzetes adatai alapján októberben a folyó fizetési mérleg többlete rekordnagyságú, 2833,5 milliárd jen (körülbelül 18 milliárd amerikai dollár) lett, 15,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez volt a kilencedik egymást követő hónap, amikor a folyó mérleg aktívumot mutatott. A többletet elsősorban a külföldi befektetésekből származó elsődleges jövedelmek (osztalékok, kamatok) 8,6 százalékos emelkedése hajtotta, amely 3464,6 milliárd jenre nőtt.

Az áruforgalmi mérleg 98,3 milliárd jen többletet mutatott az egy évvel korábbi 152,7 milliárd jenes hiány után; az export 2,8 százalékkal 9660 milliárd jenre, az import 0,1 százalékkal 9560 milliárd jenre emelkedett. A szolgáltatási mérleg hiánya ugyanakkor közel háromszorosára, 294,6 milliárd jenre nőtt.

A szintén közzétett felülvizsgált adatok szerint

a japán gazdaság a július-szeptemberi negyedévben évesített reál alapon 2,3 százalékkal zsugorodott, ami jelentősen rosszabb a korábban közölt mínusz 1,8 százalékos becslésnél, és az első visszaesés hat negyedév után.

Negyedéves összevetésben a bruttó hazai termék (GDP) 0,6 százalékkal csökkent. A visszaesést főként a vállalati beruházások 0,2 százalékos csökkenése, a lakásberuházások 8,2 százalékos zuhanása és az export 1,2 százalékos visszaesése okozta, miközben a magánfogyasztás csupán 0,2 százalékkal bővült a magas infláció miatt.

Elemzők szerint az amerikai vámtarifák okozta bizonytalanság és a jen gyengélkedése miatti költséginfláció egyaránt nyomást gyakorolt a gazdaságra, bár a szeptemberben életbe lépett japán-amerikai kereskedelmi megállapodás javíthatja a negyedik negyedéves kilátásokat.

A kabinetiroda adatai szerint a harmadik negyedéves nominális GDP évesítve 0,2 százalékkal csökkent, míg a második negyedévben még 0,5 százalékos növekedést mutattak a felülvizsgált számok.

A Mitsubishi UFJ Research and Consulting vezető közgazdásza, Kobajasi Sinicsiró úgy véli, a gazdaság az október-decemberi időszakban átmenetileg visszatérhet a növekedéshez.

Eközben a japán parlament hétfőn megkezdte a folyó pénzügyi évre vonatkozó 18,3 ezer milliárd jenes (körülbelül 118 milliárd dolláros) kiegészítő költségvetés vitáját. Takaicsi Szanae miniszterelnök kormánya a csomag több mint 60 százalékát új kötvénykibocsátással finanszírozza, ami tovább rontja Japán - a fejlett országok közül a legsúlyosabb - adósságállományát (az államadósság meghaladja a GDP kétszeresét). A csomag célja az áremelkedések tompítása (villany- és gázár-támogatások, gyermekes családoknak járó készpénz-juttatások), valamint a félvezető- és hajóépítő ipar, illetve a védelmi kiadások növelése - utóbbival a kormány már 2025-ben el akarja érni a 2 százalékos GDP-arányos védelmi költségvetést a korábbi 2027-es cél helyett - számolt be az MTI.