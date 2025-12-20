Az ünnepek alatt eltérő nyitvatartással működnek a gyógyszertárak, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azt javasolja, hogy a betegek előzetesen tájékozódjanak a patikák elérhetőségéről. A nyitvatartási információk az NNGYK honlapján, valamint az EgészségAblak alkalmazásban is elérhetők – írja a Dívány.

Az NNGYK felhívta a figyelmet arra is, hogy mindenki gondoskodjon arról, hogy otthonában elegendő mennyiség legyen a rendszeresen szedett, nélkülözhetetlen gyógyszerekből, különösen az ünnepi időszak előtt.

Az ünnepek alatt a gyógyszertárak az ügyeleti rend szerint működnek. December 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó patikák legkésőbb déli 12 óráig fogadják a betegeket. December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén kizárólag a 0-24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

December 31-én a legtöbb gyógyszertár hétköznapi, illetve rövidített nyitvatartással üzemel, jellemzően délután 14 óráig.

Célszerű otthon tartani az ünnepi időszakban fájdalomcsillapítót, orrsprayt, láz- és köhögéscsillapítót, valamint emésztési panaszok kezelésére szolgáló gyógyszereket.