A karácsonyi időszakban a hazai nagy láncok külön kampányokat és külön katalógusokat futtatnak, amelyek a prémium ünnepi hozzávalóktól a díszeken át az olcsóbb, nagy mennyiségű csomagajánlatokig lefedik a vásárlói igények teljes skáláját, így jelentősen erre az időszakra koncentrálódik a kiskereskedelmi forgalom egy részének nagy hányada. Az Economx összegyűjtötte, hogy melyik láncnál mit érdemes venni, és hogy melyik hálózat milyen különlegességgel készül.

Tesco: húsban és alkoholban erős az idei szezon

A Tesco idén is teljeskörűen tudja kielégíteni az ünnepi bevásárlást: a vásárlók az ünnepi menü hozzávalóin kívül a karácsonyi dekorációt és az ajándékokat is beszerezhetik az áruházakban. Ráadásul a lakosság hétről-hétre új kedvezményekkel és Clubcard-árakkal is találkozhat.

„A kínálatot tekintve az idei ünnepi szezonra a vásárlóink igényekhez igazodva a mentes, a sajátmárkás (különösen a Finest), illetve ízvilágban a pisztáciás termékek körét bővítettük. Mentes vonalon a hagyományosan alkohols italok alkoholmentes verzióinak kínálatát szélesedett, a cukor-, illetve gluténmentes termékek között bejglit, kalácsot és panettonét is kínálunk, a péktermékekből pedig, ahogy a szaloncukrokból is, pisztáciás ízzel is készültünk” – mondta az Economxnak a vállalat sajtóosztálya.

Újdonság egyebek mellett, hogy sajátmárkás szaloncukor-választékban olyan ízkülönlegességek is szerepelnek, mint a proseccós, a Giandujás és a Törley pezsgős. Alkoholkínálatukban 81 olyan termék is szerepel, amelyek kizárólag ebben az időszakban érhetőek el, 18 ital pedig – köztük whisky, rum, vodka és gin – pedig Tesco exkluzív limitált kiadásban kapható.

„Húskínálatunkat is jelentősen bővítettük, hiszen a szezonban jóval nagyobb mennyiségben keresik a vásárlók a vörös húsokat és a halakat. A megújult steakválasztékunkból, a húsimádók kedvükre válogathatnak az ország egyik legszélesebb steak választékából különböző származású és érlelési idejű húsok közül”

– tette hozzá a lánc. Sous-vide és konfitált kényelmi ételeik között szintén minden ízléshez alkalmazkodnak, így csirke, pulyka, kacsa, sertés, marha, bárány és vadhúsok között is válogathatnak a vásárlók. Abaromfi és hal kínálatot illetően pedig a hagyományos alapanyagok mellett 40 új terméket emeltek be választékba, így olyan alkalmi fogásokat is kí}álnak, mint a polip, a tengeri sügér, a fácán, a galamb és a fürj.

Auchan: őrületesen nagy a játék- és szaloncukor-választék

Az Auchan áruházak az ünnepi szezonra az évközihez képest csaknem duplájára bővített játékválasztékkal,

több mint százféle szaloncukorral (például erős pistás marcipán, ír krémlikőrös)

és több mint 60 új cukormentes/vegán/gluténmentes édességgel, prémium húskülönlegességekkel (például szeletelt friss lazac, sous vide marhapofa), illetve zserbós, pisztáciás-málnás bejgli újdonságokkal, valamint kibővített italválasztékkal készülnek, beleértve az alkoholmentes termékeket is.

„A karácsonyi kínálatban a vásárlók rendkívül széles skálán válogathatnak mind az árak, mind a választék tekintetében, mivel az Auchan minden árkategóriában széles kínálatot igyekszik biztosítani – a megfizethető, pénztárcabarát termékektől egészen a prémium választékig” – mondta launknak az Auchan komminukációs osztálya. Ez különösen a nem élelmiszer termékeknél érzékelhető: a néhány száz forintos apróságoktól egészen a 649 990 forintba kerülő masszázsmedencéig minden megtalálható. Ugyanez igaz a dekorációkra is, ahol a legolcsóbb díszgömbök már 30 forinttól elérhetők, míg egy exkluzív műfenyő ára akár a 100 ezer forintot is elérheti.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A szezonban a legnagyobb figyelem a sütéshez kapcsolódó saját márkás termékekre irányul, amelyek iránt ilyenkor nagyságrendekkel nő az érdeklődés. Folyamatosan erősödik a kereslet a saját összeállítású ajándékcsomagok iránt, miközben az italoknál stabilan a prémium rumok és ginek a legkeresettebb tételek, valamint az édességek forgalma szintén erős az idei évben is. Játék esetében a legkeresettebb termékkategória a LEGO minden változata, illetve minden olyan játék, amely rajzfilmekhez (Disney, Marvel) köthető.

Az áremelkedés az édességek terén leginkább azoknál a termékeknél érzékelhető, amelyeknél az alapanyagárak változása jelentősen befolyásolja az árakat. Ilyenek a csokoládé- és édességkategóriák a kakaó világpiaci árának emelkedése miatt, mely a tavalyi évben jelentős áremelkedést hozott, de idén mérséklődött.

Spar: itt vásároljon, aki majonézes salátákat enne

„Az idei szezonban egyszerre figyelünk a szezonalitásra, az árérzékeny döntésekre és a kényelmi szempontokra. A cél változatlan: mindenki gyorsan, inspiráló környezetben és jó ár-érték arány mellett találja meg az ünnephez szükséges termékeket – a sütési alapanyagoktól az ajándékozásig. A saját márkás választék erősödése és az ünnepi újdonságok egyaránt ezt a törekvést szolgálják” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Az ünnepi szezonban a Spar és Interspar áruházak kínálata és szolgáltatásai még a megszokottnál is szélesebbek, hogy mindenki megtalálja a tökéletes ajándékot és hozzávalót. A vállalat az adventi hetekben nagyobb érdeklődésre számít az élelmiszer és a non-food kategóriákban, különösen az elektronikai és háztartási termékeknél.

Egyre többen választják a SPAR friss, majonézes salátáit.

A franciasalátát, almás sajtos kukorica salátát, tojás salátát 1 kg-os, a majonézes burgonyasalátát pedig 0,5 kg-os, címkézett, darabáras kiszerelésekre állította át, így a vásárlók sorban állás nélkül tehetik a kosarukba kedvenceiket.

A vállalat beszámolója szerint a halkínálat a hagyományos és a modern ünnepi ízlést egyaránt kiszolgálja: ponty, afrikai harcsa, lazac, pisztráng, garnéla, tonhal és tőkehal is szerepel a repertoárban.

A szaloncukor a Sparnál is kihagyhatatlan része a karácsonynak: a klasszikus zselés ízek mellett a különleges, ünnepi hangulatú variációk – például a mézeskalácsos – is keresettek. A lánc idei szaloncukor-választékában számos újdonság mellett a Piros Mogyorós „dubaji stílusú” terméke is megjelenik. A sütési szezon beköszöntekor a kakaóporok forgalma többszörösére nő, és gyakori, hogy a teljes éves volumen 30-40 százaléka a karácsonyi időszakban realizálódik. A dió és a mák továbbra is az ünnepi sütés-főzés legnépszerűbb alapanyagai közé tartozik, a kategória iránti kereslet pedig idén is látványosan élénkül.

A tavalyi adatok szerint az értékesített tejföl mennyisége közel 25 százalékkal, a vaj több mint 40 százalékkal, a tejszínek és cukrászhabok eladási volumene közel 90 százalékkal emelkedett az éves átlaghoz viszonyítva.

Aldi: fókuszban a nagy akciók és rengeteg a sajátmárkás termék

A legnagyobb választékbővülés idén is az édességek és desszertek kategóriájában figyelhető meg. A snackpiacon ebben az évben is az egészségtudatosság és az újdonságok keresése a meghatározó trend. A vegán, bio, mentes alternatívák mellett egyre népszerűbbek az aszalt gyümölcsök, kolbászmixek, snack sajtok és a kisebb kiszerelésű prémium termékek.

Az Aldi az ünnepi szezonra új különlegességekkel készült: medjoul datolya, különféle vegán és mentes kekszek, nugátszeletek, mini püspökkenyér és nagy kiszerelésű „vödrös” sütemények is elérhetők.

„A fogyasztók továbbra is árérzékenyek, ugyanakkor karácsony közeledtével nő az érdeklődés a különlegesebb, díszdobozos, ajándékozásra szánt termékek iránt is, különösen az italok között. Az alkoholok esetében például a prémium borok, pezsgők, whiskyk és ünnepi likőrök forgalma minden év utolsó negyedévében erősödik, idén sem várható ez másképp. A bor- és pezsgőkategóriák mellett a prémium sörök, az ünnepi díszdobozos kiadások és a magnum pezsgők iránt is jelentős a kereslet” – közölte lapunkkal az Aldi sajtóosztálya.

A saját márkás termékek továbbra is meghatározóak a vállalat kínálatában, az Aldi állandó választékának mintegy 90 százalékát adják. Az elmúlt években egyre több fogyasztó fordult a saját márkás termékek felé, mert ezek a márkatermékek minőségét nyújtják, akár 20–30 százalékkal kedvezőbb áron.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az ünnepi sütés-főzéshez szükséges alapanyagok – például lisztek, cukrok, fűszerek, friss húsok, halak és zöldségek – iránti kereslet szintén jelentősen megugrik ilyenkor. A non-food termékek közül a játékok iránt kiemelkedő a kereslet, de népszerűek az elektronikai cikkek, konyhai eszközök és ünnepi ajándékcsomagok is.

A tapasztalatok szerint a legforgalmasabb napok legtöbbször a szentestét megelőző hétre esnek, amikor a vásárlók egyszerre keresik az ajándékokat, a dekorációkat és az ünnepi menühöz szükséges alapanyagokat.

„Ami az árakat illeti, az Aldi továbbra is arra törekszik, hogy a lehető legalacsonyabb beszerzési árakat elérve mérsékelje fogyasztói árait, illetve hogy az elért előnyöket folyamatosan továbbadja a vásárlóinak. Az idei év során többször mérsékelte számos alapvető élelmiszer – például a vaj, különböző sajtok, számos közkedvelt friss hús – árát és ez a trend folytatódott decemberben is”

– közölte a lánc. A nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében az áruházlánc kedvezőbb beszerzési feltételeket ért el, ennek köszönhetően több vajtermék árát csökkentette: a 250 grammos teavaj például december 11-től érvényes 499 forintos fogyasztói árával utoljára 2018 előtt találkozhattak a vásárlók. Az Aldi üzleteiben egyes vajak ára januárhoz képest legalább 55 százalékkal mérséklődött.

A vaj árcsökkentésével párhuzamosan az Aldi decemberben több, karácsonyhoz kapcsolódó kiemelt akcióval is támogatja a vásárlókat. December 21-én az egyes áruházak készletein lévő karácsonyi dekorációk és ajándékötletek 50 százalékos kedvezménnyel érhetők el, december 24-én pedig a karácsonyi édességek ára csökken 50 százalékkal. A két ünnep között, december 30-án és 31-én a díszdobozos alkoholos italok is akciósak lesznek. Ezekkel az ajánlatokkal az áruházlánc tovább csökkenti az ünnepi bevásárlás költségeit, segítve a családokat abban, hogy kedvezőbb áron készülhessenek az év legfontosabb napjaira.

Lidl: a halrajongók kedvenc helye a delux termékekkel is erősít

A forgalom intenzív erősödése most, a karácsonyt megelőző héten azon belül is a hét második felétől várható, hiszen az ünnepi friss termékek beszerzését a karácsony előtti pár napra időzítik a fogyasztók. A Lidl tapasztalatai alapján a napszakot tekintve jellemzően a délelőtti és délutáni időszak az erősebb, ezért aki kerülné a nagyobb tömeget, annak érdemes a déli órákban, vagy este 19 óra után érkezni.

A termékkínálatot tekintve elmondható, hogy a vásárlók körében elsősorban a saját márkás termékek a meghatározóak, de megfigyelhető az is, hogy ilyenkor erősödik a kereslet a prémium termék iránt legyen szó saját márkás vagy márkatermékről.

„A Lidl folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, ahol alapvető és népszerű élelmiszerek árát csökkentve még kedvezőbbé teheti a mindennapi bevásárlást. Így többek között a beszerzési árak csökkenéséből fakadó árelőnyét is rendre továbbadja vásárlóinak, legutóbb a vaj árát mérsékelte” – tájékoztatott a lánc kommunikációs részlege. Emellett számos egyéb kedvezményt, akciót kínál, hogy a lehető legolcsóbb legyen az ünnepi menü, ezért érdemes az akciós újságot és a Lidl Plus applikációt is figyelemmel követni. Utóbbinál az adventi kuponok számos extra kedvezményt nyújtanak.

A termékkínálatot tekintve december elején az édességek, majd a citrusok és az ünnephez közeledve a friss termékek kerülnek fókuszba, melyek elengedhetetlenek az ünnepi étkezésekhez.

A vásárlók körében közkedvelt bejglik tekintetében is mindenki megtalálhatja a számára kedvezőt. Az áruházlánc helyben sütött pékáru kínálatában megtalálható mákos, diós és gesztenyés ízesítésekben, december 18-tól pedig a 300 grammos bejglik 35 százalékkal olcsóbban, 499 Ft-ért kaphatóak majd.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet a Deluxe termékcsaládra is, mely különleges fogások és alapanyagok gazdag választékát kínálja. A kínálatban megtalálhatóak többek között a tenger gyümölcsei, garnéla és a lazacfilé, valamint különböző sonkák és chorizok, a füstölt lazac és pástétomok. A termékcsaládban olyan különleges tésztafélék és olajok is megtalálhatóak, valamint olyan édességek és desszertek is, mint a panettone, macaron válogatás, tiramisu, és a desszertkrémeket.

A Lidl a halakat illetően is kiemelekdően széles választékot kínál, az állatjóléti szempontokat figyelembe véve azonban kizárólag előkészítettet termékeket árul, élő halat nem. A Fresh Fish Today friss afrikai harcsafilé mellett olyan különlegességek, mint például az osztriga, lazac, vörös tonhalfilé, halikra, feketekagyló vagy akár kékcápa steak is elérhetők lesznek az üzletekben. December 20-tól a friss pontyszeletek változó kiszerelésben kaphatóak szuper áron.



Akik pedig inkább a szárnyasokat részesítik előnyben a karácsonyi menüben, szintén bőséges kínálatból választhatnak: kacsacombot, kacsamellfilét vagy akár egész kacsát is vásárolhatnak – mindegyiket kedvező áron. Ezek mellett a különböző békebeli füstölt karaj, sertéstarja, frikandó sonka vagy a békebeli diósonka is megtalálható lesz a kínálatban.

A leghűségesebb vásárlókat pedig ezúttal is megjutalmazza az áruházlánc egy exkluzív szakácskönyvvel.