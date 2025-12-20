A Magyar Autóklub több éve zajló tudatos megújulási folyamatának új mérföldköveként 2026. április 1-jétől Magyar Mobilitási és Autóklub néven működik tovább, a névváltás és arculatfrissítés az elmúlt évek szakmai és szemléletbeli átalakulásának megnyilvánulása.

A Klub már 2020 óta foglalkozik a mikromobilitással, Magyarországon az elsők között felismerve, hogy a közlekedés jövője túlmutat az autózáson. A folyamatosan változó közlekedési környezetben – ahol egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív járművek és mobilitási formák – a szervezet a klasszikus autós érdekképviseleten túlmutató feladatokat vállalt. Tevékenységét kiterjesztette az autókon kívüli közlekedési eszközöket használókra is, hiszen az utakon minden közlekedő közös térben, egymásra figyelve vesz részt a forgalomban.

Célja, hogy mobilitási klubként átfogó támogatást nyújtson

a közlekedés szabályozása,

a műszaki segítségnyújtás

és a szemléletformálás terén.

Ennek részeként aktívan részt vesz a jogszabályi környezet korszerűsítésében, valamint közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai oktatásokkal segíti a biztonságos közlekedést.

A fenntartható mobilitás érdekében a Klub szakmai konferenciákat szervezett, nyílt napjain pedig évek óta lehetőséget biztosít mikromobilitási eszközök kipróbálására. Segélyszolgálata már a kerékpárosokra is kiterjed, a MultiRider közlekedésbiztonsági verseny pedig második éve mutatja be a különböző közlekedési módok együttélésének fontosságát.

A névváltozás egyértelmű üzenet: a Magyar Autóklub már nemcsak az autósokért, hanem minden közlekedőért dolgozik. Az új név bevezetését arculatfrissítés is kíséri.