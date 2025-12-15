A magyar vállalkozások számára idén az év végi adótervezés fontosabb, mint valaha. A cégeknek a döntést már 2025 végén meg kell hozni, ha 2026 januártól a KIVA adózás alá szeretnének tartozni – közölte a Niveus.

„A megemelt KIVA-küszöbök teljesen új helyzetet teremtenek. A 3–6 milliárd forint árbevétel közötti cégek és az 50–100 fős vállalkozások előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy 2026-tól áttérjenek a 10 százalékos adókulcsú kisvállalati adózásra”

Kapcsolódó Kisvállalkozók ezrei bukhatják a kedvező adózást

– mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere. Hozzátette: a legnagyobb nyertesek azok a cégek lehetnek, ahol jelentős a személyi jellegű ráfordítás aránya.

A Niveus szakértője szerint a vállalkozások számára idén is több lehetőség kínálkozik adóterheik csökkentésére:

TAO-ról KIVA-ra váltás mérlegelése a megemelt bevételi és létszámhatárok miatt.

Fejlesztések, K+F és környezetvédelmi beruházások időzítése, amelyek jelentősen csökkenthetik a társasági adót.

Helyi iparűzési adó optimalizációja közvetített szolgáltatásokkal, alvállalkozói teljesítésekkel vagy jogdíjbevételekkel.

Év végi juttatások helyes kezelése, amelyek a megfelelő időzítéssel a vállalkozás adóalapját is mérsékelhetik.

A Niveus szerint a legtöbb hiba az év utolsó heteihez köthető. A cégek gyakran elmulasztják a NAV-bejelentéseket (például a KIVA-ra vagy a TAO-ra való visszatérésre vonatkozó döntést), rosszul időzítik a beruházásokat és költségeket, nem készítenek részletes év végi cash-flow és adótervet.

Előfordul, hogy egyetlen elmaradt bejelentés vagy rossz időzítés miatt milliós nagyságrendű kedvezmény vész el

– jelezte Bagdi Lajos.

December 1–20. kritikus időszak a cégeknek, ekkor még több adózási döntés módosítható. Ide tartozik a KIVA-ból TAO-ra való visszatérés lehetősége. A szakértő szerint, aki 2026-tól már a KIVA-ra készül, december végére már nem halogathatja a döntést.

2026-tól a kormány több környezetvédelmi és tiszta technológiát támogató adókedvezményt vezet be, amelyekhez érdemes már az idei beruházásokat is igazítani. Egyúttal a KIVA-választás határai jelentősen bővülnek: belépésnél az árbevételi plafon 6 milliárd forintra, az alkalmazotti létszámhatár 100 főre módosul

a kiléptetési érték az árbevétel esetén 12 milliárd forintra, míg az alkalmazotti létszám esetén 200 főre nő.

Fontos, hogy a feltételeket cégcsoportszinten kell vizsgálni.

Megjegyezték, a kedvezményes adózás nem univerzális megoldás. A Niveus szerint a KIVA nem ajánlott alacsony bérköltségű, magas osztalékot fizető cégeknek, olyan vállalkozásoknak, amelyek jelentős tevékenységi társasági adókedvezményekben részesülhetnek, vagy amelyek a kiléptetési határértékek közelében működnek, mert ez adminisztrációs többletterhet jelenthet.

A vállalkozásoknak érdemes még év vége előtt előre hozni az osztalékfizetést, lezárni beruházásokat vagy elszámolni költségeket, hogy még kihasználják a 2025-re járó társasági adókedvezményeket.

A KIVA választása a NAV felé 2025. december 31-ig jelenthető be, ha a vállalkozás 2026. január 1-től szeretne áttérni az új adózási formára, de a KIVA-ra áttérés évközben is lehetséges, mint írták.