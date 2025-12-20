Januárban lépnek hatályba az új katonai szolgálati szabályok Németországban, amelyek a szilveszteri mulatozást követően hamar kijózaníthatják a fiatalságot: az állami kérdőívek a hadseregbe való belépés iránti szándékokra, az alkalmassághoz szükséges adottságokra lesz kíváncsi, szigorú feltételekkel.

A sajtóban már keringenek a részletek a hivatalos levélről, amit minden címzettnek komolyan kell venni, máskülönben,

ha valaki nem akar színt vallani, netán a válaszaiban valótlanságot állít, a hatóságok célkeresztjébe kerül,

és büntetést is fizethet.

Egyéni körülményektől függ a bírság

Számos részletre rákérdeznek a QR-kóddal online postázott Bundeswehr-levélben, amit néhány héten belül minden 18. életévüket betöltött fiatal férfinak és nőnek kiküldenek: a 2027-ig tervezett folyamat a 2008-ban születettekkel kezdődik, ezzel jövőre összesen 650 ezren vesznek részt a felmérésben.

A kérdőív nem egy sablonlevél, ami a kukában végezheti, mert a születési dátumok alapján eleve személyre szabják:

senki nem bújhat el, mivel a Bundeswehr már beszerezte a regisztrációs hatóságoktól a címeket és a személyes adatokat,

és szigorú kontroll mellett követik a küldemény útját egészen a visszaérkezésig, mivel ez az adatbázis lesz az alapja a későbbi katonaságnak.

A férfiak négy héten belül kötelesek kitölteni az űrlapot, míg a nők egyelőre önkéntes alapon válaszolhatnak. Aki viszont elmulasztja a vallomást, közigazgatási bírságot fizet, amelynek összege a jövedelemtől és az egyéni körülményektől függ.

Évekre beszippanthatja őket a rendszer

A Morgenpost úgy tudja: a személyes adatok, elérhetőségek után az iskolai és szakmai végzettséget, a jogosítvány meglétét és az idegen nyelvtudást kérdezik, ezután jönnek az érdekesebb részek.

Például a magasság, a testsúly, a szexuális orientáltság, az erőnléti szint meghatározása mellett az esetleges fogyatékosságokat is be kell vallani, vagy azt, hogy a megkérdezett teljesített-e már bármilyen szolgálatot, otthon vagy egy másik országban.

Rákérdeznek:

hajlandó-e a német fiatal minimum 6 hónapig, de akár 4-6 évig a haza védelmében szolgálni

a fegyveres seregben, a légierőnél, a haditengerészetnél, a kiberbiztonság vagy a támogató szolgálat területein. Jól meg kell gondolni a választ, mivel akár egy nagyobb, Oroszországgal szembeni háborúban is helyt kell majd állniuk, eredeti szándéktól függetlenül.

Nem érdemes hazudni, jön a centi és a mérleg

A készenléti nyilatkozat, mint legfontosabb elem, később is meghatározó a fiatal sorsában:

feszültség vagy nemzetvédelmi helyzet esetén minden 60 év alatti férfinak kötelező lesz katonai szolgálatot teljesítenie,

még akkor is, ha soha nem járt a német szövetségi erőknél.

A nyilatkozat olyannyira sarkalatos esemény, hogy évekig a válaszok alapján tartják majd nyilván az érintetteket a besorozás rendjéhez, illetve a soron következő kötelező orvosi vizsgálathoz. Ami pedig hozhat kínos helyzeteket, sőt, akár „B-listára” is kerülhet a honvédelem kérdését elbagatellizáló fiatal.

Ugyanis azon túl, hogy az alapos átvilágításon többek között a katonai körökben hírhedtté vált here- és végbélvizsgálatokat sem ússzák meg, amennyiben kiderül, hogy korábban ferdítették a tényeket és például nem vallották be, hogy a megadott méreteik alapján elvárt testalkatukhoz képest

túlsúlyosak, emiatt alkalmatlanok a katonaságra, a Bundeswehr pénzbüntetést szab ki rájuk, amiről jelentést ad a kormánynak

– hívja fel a figyelmet a lap.